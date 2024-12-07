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Провинциальный центр Сувейда перешел под контроль сирийских оппозиционных группировок

First News Media13:45 - Сегодня
Провинциальный центр Сувейда перешел под контроль сирийских оппозиционных группировок

Провинциальный центр Сувейда на юге Сирии перешёл под контроль оппозиционных группировок.

Как сообщает TRT Haber со ссылкой местные источники, оппозиционные местные группировки в провинции Сувайда на юге страны, где большую часть населения составляют друзы, взяли под контроль провинциальный центр.

Оппозиционные группы из Сувайды потребовали вывести сирийскую армию из провинции во время вчерашней встречи с администрацией Асада.

Группы дали САА 24 часа на то, чтобы они покинули город.

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