Минобороны АР обратилось к семьям военнослужащих

В связи с понижением температуры воздуха в последние дни в Азербайджане растет вероятность заражения респираторными вирусными инфекциями сезонного характера.

По этой причине в целях сохранения здоровья солдат-новобранцев, которые еще только адаптируются в новых условиях, введено временное ограничение на встречи с ними в воинских частях.

Как сообщает 1news.az об этом говорится в совместном сообщении министерств обороны и здравоохранения.

«Введение данного ограничения позволяет командно-начальствующему составу и военно-медицинскому персоналу принимать эффективные превентивные меры для сохранения здоровья военнослужащих. Благодаря просветительским беседам с личным составом, во время которых они информируются о важности правильного питания, личной гигиены и профилактических мер, удается предотвратить массовое распространение заболеваемости. Учитывая вышесказанное, убедительная просьба к общественности с пониманием отнестись к указанному ограничению и не посещать воинские части», - говорится в сообщении.