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Филиз Кылыч: Мне грустно видеть разрушенные армянами здания в Физули

First News Media14:00 - Сегодня
Филиз Кылыч: Мне грустно видеть разрушенные армянами здания в Физули

Мне грустно видеть слева старый Физули.

Печально видеть разрушенные здания, превращенные в руины постройки. А с правой стороны я вижу заново отстраиваемый город Физули, и это вселяет чувство гордости.

Об этом в интервью региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в Физули сказала заместитель председателя группы Партии националистического движения в Великом национальном собрании Турции Филиз Кылыч.

«В начале этого года я посетила освобожденные от оккупации Шушу и Ханкенди. Мы наблюдали за выборами, встречались с людьми в Шуше, разделили их волнение. Мы стали свидетелями того, как люди радовались во время голосования», - отметила она.

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