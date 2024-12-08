Филиз Кылыч: Мне грустно видеть разрушенные армянами здания в Физули
Мне грустно видеть слева старый Физули.
Печально видеть разрушенные здания, превращенные в руины постройки. А с правой стороны я вижу заново отстраиваемый город Физули, и это вселяет чувство гордости.
Об этом в интервью региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в Физули сказала заместитель председателя группы Партии националистического движения в Великом национальном собрании Турции Филиз Кылыч.
«В начале этого года я посетила освобожденные от оккупации Шушу и Ханкенди. Мы наблюдали за выборами, встречались с людьми в Шуше, разделили их волнение. Мы стали свидетелями того, как люди радовались во время голосования», - отметила она.
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