Азербайджан представлен на дипломатической благотворительной ярмарке, организованной в Нью-Дели - ФОТО

8 декабря посольство Азербайджана в Индии приняло участие в очередной дипломатической благотворительной ярмарке, организованной в Нью-Дели.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве, среди страновых и корпоративных стендов, установленных на открытом воздухе в городском центральном парке Неру, также был представлен уголок Азербайджана.

На стенде нашей страны, созданном совместными усилиями дипломатического и административного персонала посольства Азербайджана и членов их семей, демонстрировались образцы национальной кухни, информация об истории и культуре нашей страны.

Функционирующий в течение дня азербайджанский стенд вызвал большой интерес у членов дипломатического корпуса и посетителей ярмарки.

Ярмарка проводится ежегодно с 1988 года при участии Фонда женской ассоциации Дели и посольств зарубежных стран. Полученные средства направляются на нужды малообеспеченных семей, обучение и лечение детей с ограниченными возможностями здоровья.