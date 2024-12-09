В Азербайджане могут ввести ограничения для сотрудников дипслужб

В Азербайджане могут ввести ряд ограничений для сотрудников органов дипломатической службы.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел свое отражение в новом законопроекте «О дипломатической службе», поступившем в Милли Меджлис.

В случае принятия законопроекта сотрудникам дипслужб запретят:

- Вступать в политические партии и участвовать в деятельности политических партий и религиозных организаций.

- Занимать выборные или назначаемые должности с дополнительной оплатой (за исключением случаев оплаты за временное замещение, предусмотренных трудовым законодательством).

- Заниматься педагогической деятельностью без разрешения руководителя дипломатического органа, в котором они проходят службу.

- Быть представителем третьих лиц по делам государственного учреждения или органа местного самоуправления.

- Обращаться за получением иностранного гражданства или документа, дающего право на временное или постоянное проживание в иностранном государстве (за исключением регистрации (аккредитации), связанной со служебной деятельностью).

- Выезд в командировки и участие в мероприятиях за счет средств иностранного государства, международной организации или других иностранных источников.