В Баку прошел воркшоп «Венгрия глазами азербайджанских художников» - ФОТО

В культурном центре Ambassador Cultural Club состоялся воркшоп «Венгрия глазами азербайджанских художников», организованный посольством Венгрии в Азербайджане и Arts Council Azerbaijan.

Мероприятие началось со встречи азербайджанских художников с послом Венгрии, который рассказал собравшимся о своей стране. После вдохновляющего знакомства с богатой культурой Венгрии, художники приступили к воркшопу, во время которого выразили на холстах свои эмоции и впечатления.

Творческим процессом руководила куратор проекта Сона Гулиева. В мероприятии приняли участие художники: Айнура Мустафаева, Ройя Гасанова, Эльшан Рзазаде, Лейли Мусеибова, Наиля Магерамова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наргиз Гулиева, Руслан Рустамов, Севиндж Гянджали, Тарана Алиева, Гусейн Кенгерли, Севда Рустамова, Нигяр Алиева и Мяляк Аббасзаде.

Основная цель Arts Council Azerbaijan в проведении данного воркшопа – стимулировать интерес к искусству и популяризировать творчество талантливых азербайджанских художников, а также наладить культурное сотрудничество, обогащающее общество через искусство и взаимопонимание.