Посол США почтил в Гяндже память жертв армяно-азербайджанского конфликта - ФОТО
Посол Марк Либби посетил Гянджу и почтил память жертв армяно-азербайджанского конфликта.
Об этом говорится в аккаунте посольства США в Азербайджане в соцсети "Х" .
"Соединенные Штаты привержены обеспечению мирного и процветающего будущего в регионе", - говорится в публикации.
Отметим, что посол США в Азербайджане Марк Либби по состоянию здоровья подал в отставку с дипломатической службы. Он выйдет в отставку после завершения 2024 календарного года.
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