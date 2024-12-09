Трамп: Украине не стоит ожидать военной помощи в прежних объемах

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что уменьшит объемы предоставляемой Вашингтоном военной помощи Украине.

Он подчеркнул, что активно пытается завершить вооруженный конфликт в Украине.

Трамп добавил, что после его инаугурации 20 января Украине не стоит ожидать военной помощи в прежнем объеме.

Вечером 7 декабря прошла трехсторонняя встреча Трампа, президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Мероприятие состоялось перед церемонией открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры со всего мира.

Президенты общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери, но уже каждый в своем направлении.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп не хотел проводить встречу с Зеленским, но его убедил сделать это Макрон.

Как утверждает источник Bloomberg, французский лидер стремился организовать переговоры, чтобы начать обсуждение того, как положить конец украинскому конфликту. Чиновники, близкие к Макрону и Зеленскому, заявили, что встреча «была позитивной».

Источник: Газета.ру