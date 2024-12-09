Социолог Фидан Атаханлы: Для развития у ребенка уверенности в себе очень важны любовь и поддержка семьи

Интервью с социологом Бакинского городского наркологического центра Министерства здравоохранения Азербайджана Фидан Атаханлы.

- Фидан ханум, в начале беседы хотелось бы узнать, что подразумевается под понятием зависимость?

- Зависимость – это состояние, при котором психоактивные вещества или поведение оказывают негативное влияние на жизнь человека, однако он не может остановиться после начала их употребления и теряет контроль над собой.

У человека с зависимостью возникает сильное желание вновь повторить прием. Но для того чтобы со временем испытывать одни и те же ощущения, необходимо увеличивать дозу, то есть, формируется толерантность (происходящая с течением времени адаптация организма к регулярному приему того или иного вещества). При резком прекращении приема возникает состояние, называемое абстинентным синдромом (синдромом отмены). То есть, дискомфорт ощущается как физически, так и психологически.

Зависимость влияет на мозг человека, его механизмы принятия решений и исполнительные функции. В связи с этим устранить такое состояние становится сложно.

- Чем отличается вредная привычка от зависимости?

- Потеря контроля является одним из важнейших отличий вредной привычки от зависимости. В тот момент, когда начинается зависимость, утрачивается контроль над собой, формируется непреодолимое желание, и во многих случаях такое поведение продолжается даже в тех случаях, когда негативные последствия очевидны.

Второе отличие состоит в том, что зависимость начинает отнимать у человека все больше времени. А это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на его повседневную жизнь - он не может уделять время работе и личным отношениям. При этом привычки не мешают человеку выполнять свои обязанности.

Третий фактор заключается в том, что часто для человека с зависимостью результат не имеет значения. И хотя он понимает, что такое поведение очень серьезно влияет на его здоровье, работу, финансовое положение и отношения с людьми, все равно продолжает это делать.

- Можно ли наблюдать риск склонности к зависимости в раннем детстве?

- Исследования показывают, что дети с определенным поведением могут иметь более высокий риск развития зависимости в будущем по сравнению с другими. Примеры такого поведения возможны среди детей с дефицитом внимания и гиперактивностью. Сюда также входят импульсивные дети и дети, склонные к рискованному поведению. Таким детям и подросткам нравятся опасные занятия, они ищут новых ощущений и впечатлений, не задумываясь о последствиях своих действий.

Случаи частых и резких изменений эмоционального состояния также требуют особого внимания. У таких детей проявляется тревожность, депрессия, нервозность или беспокойство. Эмоциональный дисбаланс может привести к рискованному поведению в будущем.

Низкая самооценка и отсутствие чувства собственного достоинства могут привести к тому, что дети будут вести себя рискованно и употреблять психоактивные вещества, а чувство недооцененности - к попаданию под влияние других людей.

Следует отметить, что наличие такого поведения не дает оснований сделать окончательный вывод, но требует особого подхода и внимания. Выявление такого поведения и раннее вмешательство могут помочь детям вести здоровую и сбалансированную жизнь.

- Почему подростковый возраст требует особого внимания в вопросах зависимости?

- Подростковый возраст (12-18 лет) по многим причинам считается самым важным периодом возникновения зависимостей, когда быстрое развитие тела и головного мозга, социальные, эмоциональные и психологические изменения делают подростков более уязвимыми к зависимостям.

Опыт показывает, что молодые люди, употребляющие психоактивные вещества до 18 лет, чаще других страдают от зависимости. В то же время зависимость и вредные привычки, возникшие в этот период, создают серьезные проблемы для их образования и будущей карьеры, ставят под угрозу их будущее.

Образование и осведомленность очень важны для предотвращения зависимости у подростков. Дети не знают, насколько опасны эти вещества, и не осознают, что их воздействие может быть разрушительным.

- Кто входит в группы риска формирования зависимости?

- Различные факторы и ситуации определяют группы риска формирования зависимости, которые можно классифицировать в соответствии с психосоциальными, генетическими, биологическими факторами и факторами окружающей среды.

Наличие в семье людей с проблемами зависимости увеличивает риск ее возникновения. Это может быть связано как с генетической предрасположенностью, так и с приобретенными моделями поведения.

Наличие психологических и эмоциональных проблем также может увеличить риск употребления психоактивных веществ. Люди, подвергшиеся насилию, могут использовать эти инструменты, чтобы справиться со стрессом. Необходимо также отметить фактор круга общения и окружения.

- Какие шаги могут предпринять родители, чтобы уберечь своих детей от зависимостей?

- Открытое и постоянное общение в семье очень важно. Родители должны собирать информацию о зависимостях из надежных источников и предоставлять точную и правильную информацию в соответствии с возрастом своих детей, отвечать на их вопросы, не прибегая к преувеличениям, и прислушиваться к их мнению.

При этом очень важно оказывать детям эмоциональную поддержку и стараться понять их чувства. Для развития у ребенка уверенности в себе и самоуважения очень важны любовь и поддержка семьи.

Родители сами должны быть положительным примером для подражания. К алкоголю и курению следует относиться ответственно или вовсе избегать.

Следует уделять внимание друзьям детей, кругу общения и использованию социальных сетей. Важно поддерживать школьную и внешкольную деятельность. Следует поощрять интерес к спорту и творчеству. Это способствует общему развитию детей и в то же время позволит им эффективно проводить досуг.

- Хотелось бы также узнать о влиянии игровой зависимости на детей…

- Технологическая зависимость — это расстройство, при котором человек проводит большую часть времени с телефонами, компьютерами и другими подобными устройствами. Ни одна из перечисленных вещей сама по себе не имеет вредного или разрушительного воздействия, они даже весьма полезны и многофункциональны. Здесь опасно зависимое поведение. Технологическая зависимость имеет многие из тех же симптомов, что и другие зависимости, включая толерантность, синдром отмены, продолжение использования, несмотря на негативные последствия, резкое сокращение социальной активности, чрезмерное время, проводимое с этими устройствами, и безуспешные попытки сократить время на их использование. Эти зависимости вызывают социальные и психологические проблемы. Технологическая зависимость, помимо низких оценок у школьников и студентов, а также снижения производительности на работе, может привести к таким проблемам, как головные боли, бессонница и упадок сил.

Технологическая зависимость проявляется с самого раннего возраста. Чтобы предотвратить это, целесообразнее держать детей подальше от технологических устройств, а после определенного возраста разрешать использовать их в течение ограниченного периода времени под контролем родителей.

- Как наркозависимость влияет на семью и ближайшее окружение потребителя наркотических средств?

- Зависимость от психоактивных веществ влияет на семью и ближайшее окружение потребителя с эмоциональной, психологической, финансовой и социальной точек зрения, а также серьезно снижает качество жизни всех членов семьи, которые пребывают в постоянном беспокойстве и стрессе. Депрессия и тревожность особенно проявляются у родителей и супругов. В таких случаях усиливаются внутрисемейные конфликты. В этих семьях также возникают финансовые проблемы. Семья человека, злоупотребляющего психоактивными веществами, испытывает социальную изоляцию, поскольку другие люди избегают контакта с ними.

- Как помочь семьям, в которых есть зависимый человек?

- Оказание психологической поддержки и помощи этим семьям очень важно для борьбы со стрессом. Члены семьи должны быть проинформированы о зависимости от психоактивных веществ, ее последствиях, причинах, симптомах и методах лечения. Таким образом, они лучше поймут члена семьи, страдающего зависимостью, их отношения будут строиться на поддержке, а не на обвинении. В то же время они узнают, какие шаги следует предпринять, как они могут помочь в период лечения и реабилитации.

Направляя эти семьи на позитивную деятельность, можно значительно улучшить их психологический настрой. Благодаря этому можно побудить членов семьи вместе проводить время.