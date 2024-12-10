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Жесткие наказания за продажу опасных продуктов: Что грозит нарушителям в Азербайджане?

First News Media12:50 - Сегодня
Жесткие наказания за продажу опасных продуктов: Что грозит нарушителям в Азербайджане?

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие суровое наказание за производство, продажу и хранение в целях реализации продуктов питания, опасных для жизни и здоровья людей.

Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправкам, виновным будет грозить штраф от 10 до 15 тыс. манатов, ограничение или лишение свободы сроком до 1 года. Также суд может лишить осужденных права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2-х лет.

Более строгое наказание предусмотрено, если преступление совершено повторно, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо в особо крупном размере. В этих случаях виновным грозит ограничение или лишение свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3-х лет.

Если указанные деяния по неосторожности повлекли причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то наказанием будет лишение свободы на срок от 2-х до 4-х лет с лишением определенных прав на срок до 3-х лет.

В случае, если деяния повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, виновным грозит лишение свободы на срок от 4-х до 7 лет, если погибли двое или более человек - от 5 до 10 лет.

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