В Азербайджане усилят наказания за назначение лекарств, не включенных в реестр

В Азербайджане увеличиваются штрафы за назначение лекарственных средств, не включенных в государственный реестр.

Как сообщает Report, проект поправок в Кодекс об административных проступках был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за назначение лекарства, не внесенного в государственный реестр лекарственных средств, за исключением случаев, предусмотренных в Законе «О лекарственных средствах», должностные лица будут оштрафованы на 100-150 манатов, юридические - на 300-400 манатов.

Также, если в упаковке лекарственного средства отсутствует инструкция по применению на азербайджанском языке, или владелец свидетельства о государственной регистрации этого лекарственного средства не обеспечил такой инструкцией аптечную организацию, предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 1500 до 2000 манатов, для юридических лиц — от 5000 до 7000 манатов.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.