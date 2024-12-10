Строятся новые корпуса Карабахского университета

В настоящее время в городе Ханкенди проводятся работы по строительству новых корпусов Карабахского университета.

Как сообщает Modern.az, об этом журналистам заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, начиная с города Шуша в 2025 году и с вероятным завершением к сентябрю 2026 года будет построен корпус для факультетов музыки и искусств, а также туризма.

«Кроме того, в сентябре 2027 года планируется предоставить здание в городе Ходжалы под факультет сельского хозяйства. Наличие каких-либо корпусов Карабахского университета в городе Баку не предусмотрено», – сказал Э.Амруллаев.