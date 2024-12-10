Заместитель начальника службы: Ханкендинская гидрометеорологическая станция — единственная сохранившаяся в период оккупации - ФОТО

Ханкендинская гидрометеорологическая станция является единственной станцией, которая сохранилась в период оккупации.

Как сообщает Report, данная информация была озвучена во время медиатура для журналистов, организованного в рамках заседания Рабочей группы по экологическим вопросам в Ханкенди.

Заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Акбер Аскеров отметил, что станция была основана в 1898 году.

«На оккупированных территориях у нас было 9 метеорологических и 16 гидрологических станций, однако все они были разрушены, кроме этой. Ханкендинская станция является единственной пережившей время оккупации», — сказал Аскеров.

Он подчеркнул, что эта станция функционирует в автоматическом режиме и была произведена в США. В Азербайджане такие станции также установлены в Лачине и Ходжалы. Вся информация от станции в режиме реального времени передаётся в Ситуационный центр Национальной гидрометеорологической службы.

Станция позволяет измерять:

• скорость и направление ветра,

• количество осадков,

• относительную влажность воздуха,

• атмосферное давление,

• температуру воздуха.

Последние наблюдения на станции были проведены 19 сентября 2023 года в 12:00.

Источник: Report.az