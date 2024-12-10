Израиль уничтожил военные корабли Сирии
Израиль уничтожил сирийские военные корабли в результате удара по сирийской Латакии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
Согласно информации, на кораблях находились ракеты класса море-море. Целью ударов было уничтожение кораблей и оружия, которое в дальнейшем могло использоваться против сил Израиля.
Как отмечает издание, Израиль за последние сутки нанес удары по более чем 250 сирийским военным целям.
Источник: ТАСС
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