В Азербайджане будут созданы частные пенсионные фонды

Член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вугар Байрамов высказался на своей странице в социальной сети Facebook о создании в Азербайджане негосударственных (частных) пенсионных фондов.

«Сегодня самым обсуждаемым вопросом в прессе стало создание негосударственных (частных) пенсионных фондов. Согласно информации Министерства труда и социальной защиты населения, для их создания разрабатывается более 20 нормативно-правовых актов», - пишет В.Байрамов.

Вугар Байрамов задается вопросом о том, что дает гражданам создание частных пенсионных фондов, заявляя следующее: «В большинстве развитых стран граждане активно пользуются такими фондами. Частный пенсионный фонд позволяет получать пенсию не только от государства, но и от частного фонда, что, естественно, увеличивает общий размер пенсии. С этой точки зрения применение подобной практики в Азербайджане представляется целесообразным. Если такой фонд будет создан, гражданин при выходе на пенсию, имея, например, пенсию в размере 500 манатов, сможет получать дополнительно 300 манатов благодаря платежам, которые он вносил в частный пенсионный фонд. Естественно, сумма пенсии из частного фонда напрямую будет зависеть от накоплений: чем больше накопления, тем больше размер пенсии».

В.Байрамов подчеркивает, что кроме того, важным фактором является надежность частных пенсионных фондов: «Поскольку в случае создания таких фондов средства будут накапливаться в манатах и управляться, важно обеспечить формирование начального капитала и укрепление доверия. В этом контексте после создания частных пенсионных фондов целесообразно проводить индексацию накопленных средств и страховать валютные риски. Поэтому необходимо разработать и представить более усовершенствованный механизм».

Также Член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса отмечает, что обеспечение пенсионных выплат через частные фонды — это широко распространенная мировая практика, подчеркивая, что подобные фонды функционируют в Германии, Великобритании, Ирландии, Турции и других странах.