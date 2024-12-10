Свержение Асада: Российские эксперты предсказывают политический вакуум и риски фрагментации - МНЕНИЯ

8 декабря 2024 года стало исторической вехой в истории Сирии. После более чем десятилетней гражданской войны множество политических и военных факторов привело к свержению режима Башара Асада. Это явилось результатом сочетания внутреннего давления, внешних вмешательств и изменений в глобальных геополитических трендах.

Свержение Башара Асада образовало значительный политический вакуум, который необходимо будет заполнить. В данном контексте важно отметить, что правительство Асада не имело устойчивой политической оппозиции внутри Сирии, которая могла бы мгновенно взять на себя управление. На данный момент политическая сцена представлена множеством разрозненных сил — от умеренных оппозиционеров до радикальных исламистских группировок.

Наибольшие надежды возлагаются на силы, которые могут объединить сирийское общество и прийти к власти на основе переговоров и консенсуса. Это могут быть различные местные фракции и политические группы, поддерживающие более демократичные и светские принципы управления. Однако внутри страны и за ее пределами существует множество факторов, которые могут помешать этому процессу, включая возможность эскалации насилия между конкурирующими политическими группами.

После свержения Асада ключевыми игроками, которые будут пытаться влиять на ситуацию в Сирии, являются Турция, Иран, США, Россия и арабские страны региона. Турция, которая активно вмешивалась в конфликт с целью ослабить курдов в Сирии, стремится сохранить влияние. Существует также возможность для углубления сотрудничества между Турцией и другими региональными странами, такими как Саудовская Аравия, что может привести к новой геополитической конфигурации.

Иран, в свою очередь, тоже стремится сохранить свои стратегические интересы в поддержке шиитских групп в Сирии, и его влияние на будущую политическую картину будет зависеть от того, удастся ли Тегерану сохранить свои позиции через воздействие на местные вооруженные формирования и военное присутствие в стране.

Поскольку Россия играла важнейшую роль в поддержке режима Асада, ее интересы в Сирии будут оказывать значительное влияние на развитие событий. Москва, скорее всего, станет стремиться к поддержанию своего военного присутствия, несмотря на отсутствие официального союзника в лице Асада. Важно отметить, что российские военные базы в Сирии (в том числе и в Хмеймиме) и экономические интересы, такие как контракты в энергетической сфере, остаются важной частью стратегии России в регионе.

Своими мнениями о последствиях свержения режима Асада, о том, как это отразится на Сирии и международной политике, а также о возможных сценариях развития ситуации в стране с 1news.az поделились российские эксперты.

«Ситуация в Сирии сегодня очень сложная и нестабильная. Когда руководство страны сбежало, конечно, очень высоки риски дестабилизации. Мы видим, что сейчас оппозиция пытается взять под контроль всю территорию страны, стабилизировать ситуацию. Но здесь возникает большая проблема, поскольку у вооруженных группировок, как правило, нет понимания того, как управлять государством. На стадии оппозиции их основная задача — сражаться с властями и добиваться локальных целей. Однако, когда такие группировки становятся правящими, перед ними встает совершенно иной вопрос — как развиваться дальше? Управление государством требует не только контроля над территорией, но и умения решать экономические, социальные и юридические проблемы, а также выстраивать международные отношения. Для этого необходимы совершенно другие навыки и опыт, чего часто не хватает у тех, кто был успешен в борьбе с режимом. Поэтому на этапе перехода к управлению государством возникает целый ряд сложных задач, которые надо решать, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность и легитимность власти», - заявил 1news.az cтарший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Станислав Притчин.

«Мы действительно наблюдаем определенные изменения в риторике руководства оппозиции, которая становится менее радикальной. Это связано с тем, что руководство находится в международном розыске, поскольку признано террористической организацией. Конечно, им будет крайне сложно наладить отношения с международным сообществом, партнерами, а также привлекать инвестиции, учитывая их присутствие в черных списках. В этом контексте лучший сценарий для них — возможность взять под контроль ситуацию и стабилизировать обстановку», - отметил эксперт.

По мнению политолога, хуже всего если ситуация будет развиваться по негативному сценарию фрагментации государства.

«Это вполне реальный вариант, поскольку не все регионы страны монолитны. Сирия — многонациональное государство с ярко выраженными этническими и религиозными группами, которые, вероятно, не захотят оставаться под единой властью», - сказал он.

Современная история Сирии показывает, что страна всегда была разобщена, и даже Башару Асаду с поддержкой Ирана и России было трудно объединить все эти регионы, отметил эксперт.

Поэтому в долгосрочной перспективе ситуация для Сирии выглядит плачевной: «Вряд ли удастся когда-либо воссоздать единое государство в том виде, в котором оно существовало до кризиса 2011 года. Пример Ирака показывает, что без сильной центральной власти объединить такое сложное государство будет крайне трудно, если не невозможно».

Что касается России, то, по мнению эксперта, для нее сейчас наступает серьезная развилка, поскольку существуют риски, связанные с ситуацией в Сирии.

«Очевидно, что новые власти – это не режим Башара Асада, с которым были выстроены многолетние союзнические отношения. Под угрозой находится вопрос военного присутствия России в регионе, хотя есть разные данные о том, что ведутся предварительные переговоры. Для России крайне важно сохранить свое военное присутствие, однако в любом случае Сирия перестает быть союзником, как это было раньше. Из страны, имевшей статус партнера и союзника на Ближнем Востоке, она, как минимум, становится нейтральной, а в худшем случае — недружественной», - заявил эксперт.

Можно ли вообще говорить о Сирии как о каком-то стабильном государстве, задается вопросом политолог.

«Очевидно, что влияние Ирана значительно снизилось, поскольку Тегеран не смог активно подключиться к стабилизации ситуации и фактически потерял своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке. Однозначно усиливаются позиции Турции, но, в свою очередь, через непрямое влияние, через прокси-группы. Это тоже создает определенные риски, поскольку в какой-то момент могут возникнуть внутренние конфликты. Кроме того, существует опасность того, что вооруженная оппозиция сможет прийти к власти и удержать контроль над ситуацией.

Мы также наблюдаем действия Израиля, который фактически взял под контроль часть спорных территорий. Вероятно, это надолго, поскольку Израиль, как правило, не возвращает территории, на которых уже обозначил свои интересы. Поэтому ситуация для Сирии в долгосрочной перспективе остается негативной, особенно для населения страны. Вряд ли стоит ожидать стабилизации или формирования единого государства, основанного на общепризнанных мировых стандартах. Сирия — это сложная страна, долгое время находившаяся в состоянии гражданской войны, и в настоящее время она представляет собой одну из противоборствующих сторон», - сказал эксперт.

В создавшейся в Сирии ситуации эксперт видит серьезную угрозу и для стран постсоветского пространства.

«Ситуация в Сирии представляет собой серьезную угрозу для них, поскольку в рядах оппозиции сражаются несколько подразделений, сформированных из выходцев из этих стран. Эти группы призывают мусульман действовать против светских властей в странах Центральной Азии. Мы можем ожидать увеличения попыток рекрутирования молодежи из Южного Кавказа, Северного Кавказа и Центральной Азии, как это уже происходило с ИГИЛ, а также роста радикализации.

В долгосрочной перспективе существует серьезный риск, подобный тому, что был с ИГИЛ, когда люди уезжали в Сирию целыми семьями. В некоторых пабликах и сообществах Центральной Азии празднуют то, что произошло в Сирии, воспринимая ситуацию как победу ислама над светскими властями. Для многих активистов это становится сигналом к действию в своих странах, призывом к свержению мирных гражданских властей. Это, конечно, чревато ростом конфликтности в Центральной Азии, увеличением радикализма и экстремизма, а также попытками дестабилизировать ситуацию в этих государствах», - резюмировал эксперт.

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко тоже поделился с 1news.az своим мнением о ситуации в Сирии.

«В Сирии произошел коллапс власти, приведший к разрушению фактически всех структур, которые контролировал Башар Асад, и захвату власти оппозицией путем вооруженного восстания. Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда де-факто государственность Сирии поставлена под угрозу. Это связано, прежде всего, с рядом факторов. Первый - США продолжают контролировать часть сирийских территорий и поддерживают свои прокси в основном в тех провинциях, где добывается нефть.

Судя по заявлениям официальных представителей Вашингтона, США не намерены покидать эти регионы Сирии. Более того, они предупредили, что будут наносить удары по любым силам, которые попытаются изменить статус-кво на территориях, находящихся под их контролем.

Второй игрок — это Израиль, который, воспользовавшись ослаблением Сирии и фактическим роспуском ее регулярных вооруженных сил, ввел свои сухопутные войска. В результате Израиль полностью контролирует Голанские высоты и значительно продвинулся вперед, захватив значительную часть прилегающей к ним территории на сирийской стороне. Судя по заявлениям премьер-министра Биньямина Нетаньяху, эта территория теперь будет считаться зоной интересов Израиля в перспективе и, как он заявил, его суверенной территорией.

Эти факторы определяют текущий статус Сирии. Помимо этого, стоит отметить, что протурецкие силы также получают прямую военно-политическую поддержку от Анкары.

Оставшаяся часть сирийской территории, четвертая, контролируется вооруженной оппозицией. Скорее всего, говорить о едином сирийском государстве уже не приходится. Это будет нечто похожее на иракскую модель, где при формально существующих центральных властях де-факто будут территории, которые не подчиняются Дамаску. Эти регионы будут контролироваться внешними силами, такими как Турция, США. Ну и та часть, которую возьмет под контроль Израиль», - сказал эксперт.

Он считает, что главная угроза, связанная с происходящими в Сирии событиями, заключается в том, что территория этой страны может стать рассадником международного терроризма и источником его экспорта в другие страны мира.

«Это негативный сценарий. В то же время, учитывая, что силы, пришедшие к власти в Сирии, представляют собой вооруженную оппозицию, существует шанс, по крайней мере, выстроить разумные и конструктивные отношения с этими силами со стороны России, при условии, что они не будут враждебны интересам нашей страны», - подчеркнул эксперт.

«Будет ли это реализовано и какова будет конфигурация соотношения сил и средств, а также какой статус получат российские военные базы, две из которых расположены в Хмеймиме (военно-воздушная) и Тартусе (военно-морская), пока невозможно сказать. Динамика событий слишком быстра, и ближайшие недели, очевидно, определят, как будет выглядеть ситуация в будущем. В любом случае Россия остается влиятельным игроком на Ближнем Востоке, и нас связывают устойчивые партнерские отношения с рядом стран региона.

Россия поддерживает устойчивые отношения с такими государствами, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Египет. В данном контексте голос РФ и ее позиция будут оказывать влияние на текущие геополитические расклады. Кроме того, нельзя забывать, что практически все относительно благополучные в экономическом и политическом плане страны Залива сегодня активно диверсифицируют свои геополитические и политические контакты. Поэтому опора на Россию для балансировки отношений с западными центрами силы останется важным элементом ближневосточной региональной политики и будет присуща ключевым странам региона.

Поэтому Россия остается влиятельным игроком, и ее влияние будет сохраняться, но очевидно, что переформатирование некоторых направлений российской политики зависит от того, как будет развиваться ситуация в самой Сирии», - заявил Коротченко.

Практическим следствием сирийских событий, по мнению эксперта, станет то, что европейские страны скорее всего откажутся от приема беженцев из Сирии.

«Те, кто не получит соответствующего правового статуса, будут депортированы из стран-членов ЕС обратно в регион, несмотря на возможные протесты. Однако в практическом плане, на что должны обратить внимание страны СНГ, это то, что при определенных обстоятельствах западные центры силы могут попытаться экспортировать исламских экстремистов из Сирии в страны СНГ. Особенно это касается террористов или представителей вооруженной оппозиции, выходцев из постсоветских государств, как бы мы их ни называли.

В этом заключается главная угроза. Об этом в своем интервью заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, подчеркнув, что усилиями американских и британских спецслужб следующий удар по дестабилизации ситуации будет направлен на постсоветское пространство. Подобные выводы были озвучены и на недавнем форуме руководителей спецслужб и разведывательных органов стран СНГ, где с аналогичным заявлением выступил директор ФСБ России Александр Бортников», - сказал он.

По мнению политолога, угроза проникновения на постсоветское пространство экстремистски настроенных лиц и носителей террористической идеологии из региона Ближнего Востока, в частности, из Сирии, для дальнейшей дестабилизации ситуации — сегодня главная угроза для всех стран Содружества Независимых Государств.

«Важно усиливать координацию и обмен информацией между спецслужбами и органами безопасности внутренних дел, чтобы эффективно противодействовать таким сценариям, которые могут быть реализованы в западных центрах принятия решений», - подчеркнул эксперт.

Что касается формирования централизованного сирийского правительства на новой правовой основе, то мы видим, что часть прежних министров Башара Асада осталась в Дамаске, отметил он.

«Очевидно, будет сформировано переходное правительство. В любом случае, важно приветствовать диалог между старыми, но уже нелегитимными властями в Дамаске и новыми политическими силами, включая вооруженную оппозицию, которая де-факто осуществляет властные полномочия. Следует понимать, что Сирия — это регион с подорванной экономикой, и для восстановления мира, стабильности и запуска хотя бы модели устойчивого развития потребуются значительные усилия.

Если Сирия не хочет превратиться в новый Афганистан, то все участники конфликта так или иначе будут вынуждены прийти к неким договоренностям между собой. Насколько эти договоренности окажутся реальными и насколько устойчива будет такая модель политического будущего — предсказать сложно. Очевидно, что нас ожидает еще немало драматических событий до того, как станет ясно, какое будущее ждет Сирию и какой формат власти будут осуществлять те, кто сегодня с оружием в руках олицетворяет эту власть», - заключил Игорь Коротченко.