Анкоридж как акт отчаяния: почему Путин прилетел на встречу с Трампом

В Анкоридже состоялась встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа, событие, которое в Москве поспешили подать как дипломатический успех и чуть ли не шаг к «перезапуску» отношений с Вашингтоном.

Однако за внешним фасадом дипломатической вежливости скрывалась совсем иная реальность: Россия оказалась в положении просителя, вынужденного демонстрировать готовность к диалогу лишь потому, что угроза новых американских санкций повисла над ее экономикой дамокловым мечом. Вся эта встреча, если говорить прямо, была проявлением лестного и унизительного подхалимажа Москвы по отношению к США. Путин ехал в Анкоридж не как равный партнер сильного лидера, а как игрок, которого загнали в угол и который всеми силами пытается оттянуть неизбежное.

Для Кремля эта встреча была актом вынужденного смирения. Российская экономика, которая и без того оказалась в стагнации под тяжестью уже действующих ограничений, вряд ли выдержала бы удар от нового пакета американских санкций. Именно страх перед этими санкциями и стал главным мотиватором Путина, который изо всех сил старался придать мероприятию видимость дипломатической инициативы. Россияне любят изображать свою страну как «великую державу», но по факту глава Кремля прилетел на Аляску в положении чиновника, готового произносить любые дежурные фразы о «мире» и «безопасности», лишь бы отложить решение, которое уже готово в Вашингтоне и ждет отмашки Трампа.

Да, в США уже подготовлен очередной пакет жестких мер против Москвы, и в Кремле прекрасно отдают себе отчет в его содержании, хотя публично стараются делать вид, будто речь идет о чем-то второстепенном. На самом деле никаких тайн тут нет. Еще на этапе обсуждения один из ключевых авторов проекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм достаточно откровенно сформулировал замысел американских законодателей. По его словам, Россия сумела приспособиться к прежним санкциям и в какой-то мере минимизировала их разрушительные последствия, однако в условиях президентства Дональда Трампа подход США будет иным. Теперь ставка делается не только на прямое давление на российскую экономику, но и на выстраивание такой системы ограничений, которая вынуждала бы третьи страны делать выбор: либо сотрудничество с Москвой, либо доступ на американский рынок.

Суть инициативы Грэма сводится к тому, что любое государство, которое продолжает закупать российские энергоносители, но при этом не предпринимает реальных шагов для поддержки Украины, автоматически оказывается под ударом. В таком случае на продукцию этой страны, поставляемую в США, накладывается драконовский тариф в размере 500 процентов, что фактически делает экспорт экономически бессмысленным. Для наглядности сенатор упомянул крупнейших партнеров России - Индию и Китай, подчеркивая, что именно их торговые связи с Москвой способны стать объектом давления. При этом, по словам Грэма, речь вовсе не обязательно идет о максимальной ставке, размер пошлины может быть «скромнее», например, около 100 процентов, однако даже такая «смягченная» версия санкций в реальности способна нанести серьезный удар по интересам стран, делающих ставку на российские энергоресурсы.

Таким образом, новый санкционный проект носит не просто карательный, а системный характер. Он направлен на создание международной антироссийской коалиции экономическим принуждением, когда государствам приходится выбирать между выгодой от закупки российских ресурсов и доступом к крупнейшему в мире рынку США.

Экономика России, находящаяся в состоянии перманентного военного напряжения и международной изоляции, балансирует на грани устойчивости. Санкции, касающиеся энергетического сектора, финансовых институтов, а также запрета на поставку высокотехнологичной продукции, уже подорвали возможности Кремля финансировать войну против Украины в долгосрочной перспективе. И если этот новый пакет вступит в силу, Россия рискует оказаться в ситуации, когда ее финансовая система будет отброшена на десятилетия назад.

Поэтому задача Путина заключалась не в том, чтобы предложить реальные шаги по прекращению войны или обеспечить гарантии безопасности для Украины, а лишь в том, чтобы выиграть время. Слова о «мирных переговорах», «обеспокоенности судьбой Украины» и «готовности учитывать позицию США» были рассчитаны исключительно на то, чтобы заморочить голову Трампу и затянуть принятие решений в Конгрессе.

На самом деле Москва даже не думает останавливаться. Война против Украины остается для Кремля инструментом удержания внутренней власти и мобилизации общества, и потому уступки в реальном виде там пока не рассматриваются. Но, как это часто бывает в российской политике, ставка сделана на обман, имитацию и игру в долгую. Путин рассчитывает, что красивые дипломатические слова смогут хоть ненадолго снять с России часть давления и позволят ему продолжить военную кампанию. Это типичная тактика Кремля - тянуть время, обещая «обсуждать» и «искать решение», но на деле лишь накапливать силы для новых ударов.

Однако эта временная отсрочка не может длиться вечно. Санкции - это не политическая риторика, а конкретный инструмент давления, и в конечном итоге России придется либо пойти на реальные уступки и согласиться на мир с Украиной, либо столкнуться с экономическим обвалом, последствия которого трудно даже предсказать. Российская экономика и так держится на экспортных доходах от нефти и газа, но эти доходы постепенно сжимаются из-за вводимых Западом все новых ограничений и санкций, а технологическая изоляция грозит парализовать промышленность. В Кремле прекрасно понимают, что еще одна волна санкций может оказаться фатальной. Именно поэтому встреча в Анкоридже воспринималась там как последняя возможность притормозить процесс, выиграть несколько месяцев и показать Западу картинку «миролюбивого Путина».

При этом стоит отметить, что Путин выбрал для этой игры не того партнера. Дональд Трамп, каким бы его ни считали в самой Америке, остается крайне опытным политиком, который умеет жестко отстаивать интересы своей страны. У него за плечами десятилетия работы в бизнесе, опыт президентства и весьма прагматичное отношение к международной политике. Кремль может сколько угодно рассчитывать на то, что красивые слова и дипломатическая мимика подействуют, но в реальности Трамп вряд ли поддастся на эти манипуляции. Наоборот, игра с ним может закончиться для России крайне плачевно, ведь Трамп умеет использовать слабости противника в своих интересах, а слабостей у Москвы сегодня больше, чем когда-либо за последние десятилетия.

Таким образом, вся эта встреча, которую российские СМИ пытаются преподносить как дипломатический триумф, на деле является лишь очередной иллюстрацией того, что Россия превратилась в сторону, лишенную свободы маневра. Москва вынуждена униженно искать контакта, потому что она оказалась в уязвимом положении. Кремль мечтает говорить с Белым домом на равных, как в былые времена, но реальность такова, что Путин приехал в Анкоридж исключительно для того, чтобы замедлить давление и выиграть несколько лишних месяцев. Для США же эта встреча стала возможностью лишний раз убедиться в том, что за словами о «мире» и «диалоге» скрывается все та же война, агрессия и нежелание России менять курс.

Пока Путину удалось лишь одно - отсрочить момент истины. Но рано или поздно этот момент наступит, и тогда Кремлю придется сделать выбор между реальными уступками или катастрофой для собственной экономики. В этой игре времени у Путина все меньше, а у США и их союзников инструментов, чтобы вынудить Россию к капитуляции, в загашнике остается достаточно. Встреча в Анкоридже лишь подчеркнула, что Россия уже не может диктовать условия, она может только умолять, уговаривать и изображать готовность к диалогу, надеясь на чудо. И полученную отсрочку уже можно считать таким чудом. Но и оно не бесконечно.

Али Мамедов