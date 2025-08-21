Жара ТВ покажет трибьют-шоу памяти Муслима Магомаева – ВИДЕО

Зрители смогут вновь окунуться в атмосферу одного из самых ярких музыкальных событий года - международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, который с большим успехом прошел в Баку в июле.

Очередной эфир начнётся сегодня в 22:00 по бакинскому времени на телеканале Жара ТВ - в этот раз зрители увидят в телевизионном эфире вечер памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева, чей голос стал символом целой эпохи, а песни звучат в сердцах слушателей до сих пор.

Напомним, что в рамках DREAM FEST 2025 состоялось уникальное трибьют-шоу, собравшее звёзд со всех уголков мира - свою интерпретацию бессмертных песен Муслима Магомаева исполнили EMIN, Алессандро Сафина, Эльчин Азизов, Айсель Теймурзаде, Фаррух Зокиров, Насиба Абдуллаева, Тунзаля Агаева, Анар Агаев, Нигяр Джамал и другие артисты.

Отметим что DREAM FEST 2025 - масштабный летний музыкальный фестиваль, прошедший в Баку в конце июля и собравший на сцене в Sea Breeze звёзд мировой и азербайджанской сцены.





