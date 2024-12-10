В СГУ состоялось открытие XXVII Республиканской научной конференции докторов наук и молодых исследователей - ФОТО

10 декабря в Сумгайытском государственном университете (СГУ) состоялось открытие XXVII Республиканской научной конференции докторов наук и молодых исследователей (NASCO XXVII), посвященной «Году солидарности ради зеленого мира».

Конференция была организована Министерством науки и образования, Агентством по науке и высшему образованию и Сумгайытским государственным университетом при спонсорской поддержке «SOCAR Polymer» MMC, а также спонсорской помощи BP и Nobel Energy.

Перед мероприятием участники возложили цветы к памятнику Общенационального лидера Гейдара Алиева в Сумгайыте, почтив его память.

Открытие началось с исполнения Государственного гимна, после чего была проведена минута молчания в память об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших свои жизни за Родину.

Выступая на мероприятии, ректор СГУ Руфат Азизов поприветствовал участников выразив удовлетворение что столь важное научное мероприятие проводится именно а Сумгайытском государственном университете. Он дал подробную информацию о проводимых в стране масштабных реформах в области науки и образования и инновациях, внедряемых в Сумгайитском государственном университете, а также о подготовке специалистов и их деятельности на рынке труда.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, принявший участие в мероприятии, подчеркнул важность организации 27-й конференции и отметил, что подобные мероприятия формируют прочную и успешную традицию в сфере науки и создают большие возможности для молодых ученых. Отметив, что в направлении развития науки и образования в нашей стране предпринят ряд важных и успешных шагов, Эмин Амруллаев сообщил, что создание современной образовательной инфраструктуры, расширение международного сотрудничества в вузах и усиление научно-исследовательской деятельности является одним из основных приоритетов в этой области.

После официальной церемонии открытия конференция продолжила свою работу сессиями.

Следует отметить, что на двухдневную конференцию было подано 287 тезисов, из которых был принят 251. Целью проведения конференции является организация обсуждения результатов научных исследований, проводимых докторантами и молодыми исследователями, а также стимулирование их научного творчества.

Конференция была организована по направлениям естественных наук, ИКТ и инженерии, социальных и гуманитарных наук.