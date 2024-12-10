 Азербайджан и Турция будут взаимодействовать в оказании гуманитарной помощи сирийскому народу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Азербайджан и Турция будут взаимодействовать в оказании гуманитарной помощи сирийскому народу

Ялчин Алиев18:06 - Сегодня
Азербайджан и Турция будут взаимодействовать в оказании гуманитарной помощи сирийскому народу

10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

В ходе беседы главы государств еще раз подчеркнули, что братские и дружеские отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются на основе стратегического союзничества.

С удовлетворением отметив активное участие Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Эмине ханым Эрдоган в Саммите лидеров состоявшейся в Азербайджане конференции COP29, глава нашего государства подчеркнул, что представительная турецкая делегация внесла существенный вклад в работу конференции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, поздравил Президента Ильхама Алиева с успешным проведением COP29 и достигнутыми результатами в переговорном процессе.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, касающиеся Южного Кавказа и региона Ближнего Востока, в частности, была обсуждена ситуация, возникшая в Сирии после падения режима Асада.

Главы государств поздравили сирийский народ по этому случаю, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирийского государства.

Выразив надежду, что при активной поддержке Турции в Сирии отныне начнется период стабильности, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметил, что Азербайджан и Турция, как и во всех сферах, будут осуществлять совместную деятельность также в вопросе гуманитарной помощи и поддержки сирийскому народу.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития братских отношений и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией.

Поделиться:
385

Актуально

XроникаАзербайджан и Турция будут взаимодействовать в оказании гуманитарной помощи ...
ПолитикаОбнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса
ПолитикаМИД: Азербайджан отслеживает процессы в Сирии, проводятся консультации с Турцией
МнениеСвержение Асада: Российские эксперты предсказывают политический вакуум и риски ...

Xроника

Азербайджан и Турция будут взаимодействовать в оказании гуманитарной помощи сирийскому народу
Президент Азербайджана принял губернатора Астраханской области России - ФОТО
Баку утвердил протокол к соглашению Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии о передаче зеленой энергии
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета ЕС

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Ильхам Алиев направил обращение участникам VI Общереспубликанского форума азербайджанских детей
Баку утвердил протокол к соглашению Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии о передаче зеленой энергии
Азербайджан и Турция будут взаимодействовать в оказании гуманитарной помощи сирийскому народу
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Совета ЕС

Последние новости

В Азербайджане будет создана информационная система «e-rüsum» для уплаты госпошлинСегодня, 20:20Лейла Алиева посетила учреждения социального обслуживания лиц с инвалидностью - ФОТОСегодня, 20:00Обнародована повестка очередного заседания Милли МеджлисаСегодня, 19:45Выплачены декабрьские пенсии по Баку, Сумгайыту и АбшеронуСегодня, 19:30В азербайджанской армии проведены учения коммандос, выполнены огневые задачи – ВИДЕОСегодня, 19:15Ведется работа по установлению количества и местонахождения граждан Азербайджана в Сирии - МИДСегодня, 19:00МИД: Азербайджан отслеживает процессы в Сирии, проводятся консультации с ТурциейСегодня, 18:47Сотрудники МЧС спасли запертого в квартире в беспомощном состоянии малолетнего ребенка - ВИДЕОСегодня, 18:45Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу АзербайджанаСегодня, 18:30Обсуждено расширение экономического сотрудничества с СербиейСегодня, 18:15Азербайджан и Турция будут взаимодействовать в оказании гуманитарной помощи сирийскому народуСегодня, 18:06Свержение Асада: Российские эксперты предсказывают политический вакуум и риски фрагментации - МНЕНИЯСегодня, 17:54ЦИК Армении признал действительными собранные в связи с евроинтеграцией подписиСегодня, 17:49В СГУ состоялось открытие XXVII Республиканской научной конференции докторов наук и молодых исследователей - ФОТОСегодня, 17:32СМИ: Оппозиция в Сирии приказала своим бойцам отступить из занятых городовСегодня, 17:28В Азербайджане будут созданы частные пенсионные фондыСегодня, 17:25Президент Азербайджана принял губернатора Астраханской области России - ФОТОСегодня, 17:22Франция начала вывод своих истребителей из ЧадаСегодня, 17:19Израиль уничтожил военные корабли СирииСегодня, 17:18Заместитель начальника службы: Ханкендинская гидрометеорологическая станция — единственная сохранившаяся в период оккупации - ФОТОСегодня, 17:14
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35