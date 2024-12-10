Азербайджан и Турция будут взаимодействовать в оказании гуманитарной помощи сирийскому народу

10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

В ходе беседы главы государств еще раз подчеркнули, что братские и дружеские отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются на основе стратегического союзничества.

С удовлетворением отметив активное участие Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Эмине ханым Эрдоган в Саммите лидеров состоявшейся в Азербайджане конференции COP29, глава нашего государства подчеркнул, что представительная турецкая делегация внесла существенный вклад в работу конференции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, поздравил Президента Ильхама Алиева с успешным проведением COP29 и достигнутыми результатами в переговорном процессе.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, касающиеся Южного Кавказа и региона Ближнего Востока, в частности, была обсуждена ситуация, возникшая в Сирии после падения режима Асада.

Главы государств поздравили сирийский народ по этому случаю, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирийского государства.

Выразив надежду, что при активной поддержке Турции в Сирии отныне начнется период стабильности, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметил, что Азербайджан и Турция, как и во всех сферах, будут осуществлять совместную деятельность также в вопросе гуманитарной помощи и поддержки сирийскому народу.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития братских отношений и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией.