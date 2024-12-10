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Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана

First News Media18:30 - Сегодня
Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана

В ходе пограничных и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в сфере обеспечения безопасности государственной границы Азербайджана и борьбы с незаконной миграцией, задержаны пятеро нарушителей границы.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 9 декабря в 17:30 на служебной территории пограничного отряда «Худат» Командования пограничных войск ГПС при попытке пересечь государственную границу были задержаны граждане Алжирской Народно-Демократической Республики – Зехиуа Мохамед Эль-Амин 1984 года рождения, Хамдани Хамза 1990 года рождения, Бумаали Сид Али 1993 года рождения, Черичи Хичем 1999 года рождения и Небаб Аймен 2003 года рождения.

В результате следственных мероприятий установлено, что задержанные намеревались нелегально мигрировать в страны Европы.

По факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления канала нелегальной миграции.

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