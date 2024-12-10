В Баку состоялось учредительное заседание Организации Конференции директоров национальных библиотек тюркоязычных стран - ФОТО

10 декабря в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде состоялось учредительное заседание Организации Конференции директоров национальных библиотек тюркоязычных стран.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в библиотеке, в работе заседания приняли участие представители более 7 стран и ТЮРКСОЙ, а также директора национальных библиотек Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Турецкой Республики Северного Кипра и др.

Директор Азербайджанской национальной библиотеки, профессор Керим Таиров отметил, что Организация директоров национальных библиотек тюркоязычных стран была основана в 1993 году, и, несмотря на неоднократное проведение встреч в Турции, Азербайджане, Казахстане и Кыргызстане, структура не была официально зарегистрирована. По его словам, основная цель заседания – определить дальнейшую судьбу организации и внести ясность в вопрос ее официальной регистрации. Основная задача организации заключается в налаживании связей с национальными библиотеками, которые играют важную роль в сохранении национальных духовно-нравственных ценностей тюркского мира и тюркоязычных народов, реализации совместных проектов с ними, а также пропаганде тюркской культуры и наследия во всем мире.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил единство национальных библиотек, которые сегодня отражают историческую память всего тюркского мира, и сказал, что библиотечное дело вступает в новый этап. Он подчеркнул, что среди национальных библиотек, представляющих тюркские государства, существуют глубокие и тесные связи, направленные на пропаганду в мире наших общих тюркских ценностей, проделана вся намеченная фундаментальная работа и Азербайджанская национальная библиотека играет в этом процессе значительную роль. Министр выразил уверенность, что единство тюркоязычных национальных библиотек станет примером для всех стран мира.

А.Керимли предложил назвать организацию Союзом национальных библиотек тюркского мира и создать в ее составе Совет директоров как высший руководящий орган, пожелал успехов деятельности организации.

Председатель комитета Милли Меджлиса по культуре, народный артист Полад Бюльбюльоглу отметил, что в настоящее время существуют различные фонды, которые объединяют тюркский мир. По его словам, библиотеки сегодня проводят масштабную работу и он рад созданию организации, которая объединит библиотечных работников.

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по культуре Гюнай Эфендиева также выразила удовлетворение созданием в Азербайджане столь важной организации. Она указала на необходимость поддерживать и укреплять интеграцию среди тюркоязычных народов.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев расценил создание организации как важный шаг в раскрытии богатых аспектов тюркской культуры, затронул историю библиотек, которые способствуют культурной преемственности, и отметил, что созданная структура будет стремиться к деятельности в соответствии с общими ценностями тюркского мира и, сохраняя эти ценности, предложит более широкую перспективу.

Президент Национальной Академии наук Азербайджана Иса Габиббейли поздравил всех с созданием тюркской семьи и в ее составе семьи тюркских библиотек и библиотекарей.

Директор Центра Ататюрка в Азербайджане, академик Низами Джафаров предложил утвердить организацию и выразил пожелание о том, чтобы она сохраняла свою независимость. Он также отметил, что название организации должно точно отражать ее функциональность.

О необходимости создания подобной организации говорили также директор Национальной библиотеки Турции Танер Бейоглу, директор Национальной библиотеки Казахстана Бакытжамал Оспанова, директор Национальной академической библиотеки Казахстана Газиза Нургалиева, директор Национальной библиотеки Узбекистана Умида Тешабаева, директор Национальной библиотеки Кыргызстана Айнура Аскарова, директор Культурного центра Турецкой Республики Северного Кипра Джейхан Озйылдыз и другие.

Генеральный директор Национальной библиотеки Венгрии Давид Розеса рассказал о взаимодействии с Азербайджанской национальной библиотекой.

Профессор Керим Таиров поблагодарил собравшихся, отметив, что в скором времени будет согласован Устав организации и что следующее заседание пройдет в Анкаре, пожелал всем успехов в дальнейших начинаниях.

На заседании было отмечено, что с этого дня начинается активная деятельность организации, которая существовала, но не была официально зарегистрирована. Говорилось о том, что в 2025 году будет отмечаться 155-летие со дня основания Национальной библиотеки Узбекистана, 100-летие со дня рождения народного поэта Азербайджана Бахтияра Вахабзаде, 180-летие со дня рождения казахского поэта Абая Кунанбаева и юбилеи других выдающихся деятелей, будут организованы международные книжные выставки, презентации книг, а члены организации еще более расширят свою деятельность.

Кроме того, были обсуждены предложения о проведении культурных мероприятий, дней культуры чтения, научных семинаров, обменов опытом между библиотеками, изучении библиотечных фондов и создании виртуальных читальных залов.