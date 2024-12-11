Вилаят Эйвазов назначил нового начальника полиции

ООН: Азербайджан добился прогресса в разминировании и восстановлении освобожденных территорий

Автомобиль МАГАТЭ подвергся атаке дрона на дороге к ЗАЭС - ВИДЕО

Россия исключила экстрадицию Асада

Эрдоган заявил об исторической возможности для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

В Анкаре прошло мероприятие, посвященное наследию Шаха Исмаила Хатаи - ФОТО

В Баку состоялось учредительное заседание Организации Конференции директоров национальных библиотек тюркоязычных стран - ФОТО

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с туманом на дороге Баку-Шамахы

Названа сумма возврата части НДС потребителям в Азербайджане

Евровидение вводит новые жесткие правила

В Азербайджане будет создана информационная система «e-rüsum» для уплаты госпошлин

Лейла Алиева посетила учреждения социального обслуживания лиц с инвалидностью - ФОТО

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону

В азербайджанской армии проведены учения коммандос, выполнены огневые задачи – ВИДЕО

Ведется работа по установлению количества и местонахождения граждан Азербайджана в Сирии - МИД

МИД: Азербайджан отслеживает процессы в Сирии, проводятся консультации с Турцией

Сотрудники МЧС спасли запертого в квартире в беспомощном состоянии малолетнего ребенка - ВИДЕО

Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана