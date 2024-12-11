Вилаят Эйвазов назначил нового начальника полиции
Назначен начальник Насиминского районного отдела Государственной дорожной полиции.
Как сообщает АПА, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, командир взвода полка ДПС, непосредственно подчиненного отделу Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, майор полиции Азизаде Мамедали Беюкага оглу освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела Государственной дорожной полиции Насиминского района.
135