Ряд услуг в области травматологии могут быть включены в перечень ОМС

Некоторые виды травматологической помощи планируется включить в перечень услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом Report сообщили в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Госагентство организовало очередное общественное обсуждение с целью обновления списка медицинских услуг, покрываемых за счет ОМС. В нем приняли участие ортопеды-травматологи, работающие в структурах Министерства здравоохранения и TƏBIB.

В ходе мероприятия были заслушаны мнения и предложения врачей-специалистов относительно медицинских услуг в области травматологии, которые также пообещали представить свои предложения по их тарификации.