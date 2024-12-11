Ряд услуг в области травматологии могут быть включены в перечень ОМС
Некоторые виды травматологической помощи планируется включить в перечень услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).
Об этом Report сообщили в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию.
Госагентство организовало очередное общественное обсуждение с целью обновления списка медицинских услуг, покрываемых за счет ОМС. В нем приняли участие ортопеды-травматологи, работающие в структурах Министерства здравоохранения и TƏBIB.
В ходе мероприятия были заслушаны мнения и предложения врачей-специалистов относительно медицинских услуг в области травматологии, которые также пообещали представить свои предложения по их тарификации.
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