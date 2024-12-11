Зарегистрируйтесь в ABB Biz, используйте мобильный POS и получите кредит для бизнеса от 9%!
Отличная новость для малого бизнеса от Банка ABB — вашего надежного партнера на пути к успеху!
Банк АBB запускает новую кампанию для малого бизнеса! Теперь клиенты, зарегистрировавшиеся в приложении ABB Biz и начавшие использовать мобильный POS, могут получить кредит до 20 000 манатов с годовой процентной ставкой от 9%.
Условия кампании:
- Сумма — до 20 000 манатов.
- Срок — до 48 месяцев.
- Процентная ставка — от 9%.
- Без поручителей, залога, комиссии.
- ФГПС — 9-20%.
Мобильный POS предоставляется бесплатно и без комиссии.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, клиент должен подключиться к приложению ABB Biz, начать использовать мобильный POS, иметь ИНН более 12 месяцев и подходящую кредитную историю.
ABB Biz — это комплексное финансовое решение, предназначенное для упрощения работы малого бизнеса.
Индивидуальные предприниматели могут легко зарегистрироваться в приложении ABB Biz, открыть счет, заказать дебетовую карту и получить кредит на выгодных условиях — весь процесс проходит онлайн, быстро и без необходимости предоставлять залог или поручителей.
Приложение ABB Biz предоставляет предпринимателям возможность использовать мобильный POS-терминал без депозита — важная особенность для малого бизнеса. Также с помощью приложения можно создавать QR-коды для удобных и выгодных платежей и принимать оплату от других клиентов через эти коды.
С помощью E-Mühasibim предприниматели могут без лишних усилий подготовить упрощенную налоговую декларацию и мгновенно оплатить автоматически рассчитанную сумму налога.
Кроме того, приложение ABB Biz позволяет выполнять переводы между счетами, а также переводы внутри банка и по стране. Вы можете оплачивать коммунальные услуги, налоги и счета за связь, а также общаться с назначенным менеджером прямо через приложение.
Скачайте приложение здесь.
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.
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