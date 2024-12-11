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Состоялось мероприятие на тему «Интернационализация науки и высшего образования» - ФОТО

First News Media17:34 - Сегодня
Состоялось мероприятие на тему «Интернационализация науки и высшего образования» - ФОТО

11 декабря состоялось мероприятие на тему «Интернационализация науки и высшего образования», которое было организовано Государственным агентством по науке и высшему образованию.

В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, руководители и представители соответствующих государственных учреждений, научных и высших учебных заведений и т.д.

Выступившая со вступительной речью директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькар Саттарова подчеркнула цель и важность мероприятия с точки зрения интернационализации науки и высшего образования.

Выступая, министр науки и образования Эмин Амруллаев затронул вопросы повышения международного рейтинга азербайджанских вузов, стимулирования научно-исследовательского процесса в высших учебных заведениях, организации деятельности в направлении развития науки в стране и других вопросов.

Далее заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев подчеркнул важность обучения иностранных студентов в нашей стране как инструмента международной публичной дипломатии и отметил вклад «Гранта на международное образование имени Гейдара Алиева» в этот процесс.

Начальник управления международного сотрудничества Государственного агентства по науке и высшему образованию Мудждат Гасанов представил статистический отчет о проделанной работе в сфере интернационализации науки и высшего образования.

Официальная часть мероприятия завершилась вручением стипендиальных сертификатов иностранным студентам, получившим право на обучение в рамках программы Международного образовательного гранта Гейдара Алиева.

Мероприятие продолжилось панельными заседаниями.

По итогам мероприятия были награждены несколько учреждений науки и высшего образования, отличившиеся в работе с иностранными студентами, а также иностранные студенты, отличившиеся в области академической успеваемости, общественной деятельности и публикации научных статей (докторантуры).

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