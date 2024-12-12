«Yuxum gəlir»: Таксист Bolt отказался приехать на заказ, сославшись на сонливость – ФОТО

Читатель 1news.az обратился в редакцию и рассказал о неприятном инциденте, произошедшем с ним при попытке воспользоваться сервисом такси Bolt.

По словам читателя, вызванный им водитель не только не приехал по указанному адресу, но и прямо заявил в переписке, что сонный и спит, поэтому не будет выполнять заказ, что в итоге нарушило планы и пришлось срочно искать альтернативу, что создало серьезные неудобства.

1news.az обратился в Bolt за разъяснениями относительно этого инцидента – в компании отметили, что в отношения водителя будут приняты меры и сейчас расследуется, были ли ранее жалобы на данного водителя.

Также в Bolt посоветовали гражданам открывать кейсы и жаловаться в случае похожих ситуаций через раздел поддержки в приложении.