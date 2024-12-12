В Ханкенди почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Светлая память общенационального лидера нашего народа, выдающегося политического деятеля Гейдара Алиева, наряду с другими уголками нашей республики, почтена и в Ханкенди.

В мероприятии, организованном Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, приняли участие сотрудники Карабахского университета, Ханкендинской городской полной средней школы номер 4 имени Низами Гянджеви, руководители ведомств и организаций, жители Ханкенди и Ходжалы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступая на мероприятии, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов отметил, что светлая память великого лидера, архитектора современного Азербайджана всегда почитается с глубоким уважением нашим благодарным народом.

Э.Юсубов назвал поднятие азербайджанского флага в Ханкенди самым большим подарком к 100-летию Гейдара Алиева и в целом нашему народу. Напомнив слова Гейдара Алиева в его обращении к азербайджанскому народу в 2003 году: «Я верю Ильхаму Алиеву как самому себе», спецпредставитель отметил, что Президент Ильхам Алиев оправдал это доверие. Ханкенди, Ходжалы, Агдере и другие населенные пункты были освобождены от оккупации. Сегодня не только Карабах, но и Восточный Зангезур обрели свободу. Освободив земли, которые долгие годы находились под оккупацией, Президент Ильхам Алиев осуществил самую заветную мечту великого лидера Гейдара Алиева.

Другие выступившие на мероприятии рассказали о беспрецедентных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед нашим народом, подчеркнули, что гениальный политик занимает особое место в истории Азербайджана как архитектор независимого Азербайджана, основатель современного государственного управления и идеологии азербайджанства.

Затем участники мероприятия посмотрели видеозапись выступления общенационального лидера Гейдара Алиева, в котором отражены его взгляды о Карабахе и проделанной в то время в Ханкенди работе.