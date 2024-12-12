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В Азербайджане наблюдаются случаи распространения острых респираторных заболеваний

First News Media18:04 - Сегодня
В Азербайджане наблюдаются случаи распространения острых респираторных заболеваний

В Азербайджане наблюдаются случаи распространения острых респираторных заболеваний сезонного характера.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

"В настоящее время нет резкого увеличения обращений за неотложной медицинской помощью и амбулаторными услугами в связи с холодной погодой. Наблюдаются случаи распространения острых респираторных заболеваний сезонного характера. Но процент заполненности больниц, обращений в медицинские учреждения находятся на нормальном уровне. То есть резкого роста в связи с этим не наблюдается", - добавил он.

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