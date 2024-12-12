В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

Национальная гидрометеорологическая служба выпустила желтое предупреждение об ожидаемой ветреной погоде 13 декабря в некоторых регионах.

Как сообщили в службе, в Лачинском, Зангиланском, Агдамском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Ярдымлинском, Лерикском, Газахском, Агстафинском, Товузском, Гядабейском, Дашкесанском, Шамкирском, Гёйгёльском, Геранбойском, Нафталанском, Самухском, Мингячевирском, Евлахском, Бардинском, Тертерском, Уджарском, Агдашском, Шамахинском, Гобустанском, Гахском, Балакенском, Шекинском, Загатальском, Гусарском, Хызинском, Хачмазском, Сиязаньском, Шабранском, Огузском, Габалинском, Сальянском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Ширванском, Гёйчайском районах, а также в Гяндже согласно желтому предупреждению будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 метров в секунду.