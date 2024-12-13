Лига Европы: Стартвал матч «Эльфсборг» - «Карабах» - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В Швеции в городе Бурос стартовал матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между шведской командой «Эльфсборг» и агдамским «Карабахом».

Матч начался в 00:00 по бакинскому времени на стадионе «Бурос-Арене».

23:23

Сегодня агдамский «Карабах» проводит матч 6-го тура основного раунда Лиги Европы по футболу.

Чемпион Азербайджана проводит матч со шведской командой «Эльфсборг» в городе Бурос.

Матч, который пройдет на «Бурос-Арене», начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Составы команд:

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Эльвин Джафаргулиев, Матеус Сильва, Бадави Гусейнов, Марко Вешович, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензия, Абделла Зубир, Алексей Кащук, Жунинью.

«Эльфсборг»: Исак Петтерссон, Бухари Ибрагим, Себастьян Холмен, Терри Егбе, Никлас Халд, Симн Хедунд, Бесфрт Зенели, Тимоти Оума, Ахмед Касем, Майкл Байду, Арбер Зенели.

Отметим, что имеющий в активе 3 очка «Карабах» занимает 32-е место в турнирной таблице. Для выхода в плей-офф представитель Азербайджана должен войти в число первых 24 команд.