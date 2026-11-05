 Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии - ВИДЕО

Редакция 1news15:05 - Сегодня
Читать на других языках:English
Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии - ВИДЕО

Криштиану Роналду больше не будет выступать за сборную Португалии.

Об этом сам нападающий заявил в соцсетях.

41-летний футболист играл за сборную с 2003 года. Он провел в ее составе 234 матча, в которых забил 146 голов (оба эти показателя — мировые рекорды). В 2016 году Португалия с Криштиану Роналду стала чемпионом Европы, а в 2019 и 2025 годах выигрывала Лигу наций.

В последние годы игра Роналду за сборную все чаще подвергалась критике. Он продолжал претендовать на роль безусловного лидера атаки Португалии, но при этом его игровые кондиции уже не вполне соответствовали этой роли.

В сентябре Роналду поссорился с тренером сборной Жорже Жесусом, после того как тот не выпустил его на поле в матче против Норвегии. Футболист самовольно покинул расположение команды, за что получил временную дисквалификацию и штраф.

На клубном уровне Роналду продолжает выступать за саудовский «Аль-Наср».

Поделиться:
534

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка

Хроника

Ильхам Алиев наградил представителей медиа

Мнение

Армения на пути к автократии: оппозицию арестовывают, Европа закрывает глаза

Общество

В Бакинском метрополитене организована фотовыставка «Возрождение Карабаха: ...

Спорт

Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии - ВИДЕО

«Сабах» потерпел третье поражение в Лиге чемпионов, уступив «Викингу» со счётом 1:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Фенербахче» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

В Баку наградили победителей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту - ФОТО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Рашад Елкиев взял бронзу Большого шлема в ОАЭ

В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15

Азербайджанские дзюдоисты завоевали три золота на молодежном ЧЕ в Италии

Азербайджанские дзюдоисты завоевали два золота на турнире «Большой шлем» в Абу-Даби

Последние новости

Эйфелева башня закрыта, полиция применяет слезоточивый газ: что происходит во Франции

Сегодня, 17:30

В Сумгайыте похитили из аптеки 35 тысяч манатов

Сегодня, 17:12

В Азербайджан пытались незаконно ввезти 480 единиц медицинских товаров

Сегодня, 17:11

Советник Хаменеи: Иран готов «сломать ноги» тем, кто продвигает TRIPP

Сегодня, 17:10

В «Азерсу» выявили хищение государственных средств на миллионы манатов

Сегодня, 16:57

Мерьем Узерли: «Баку навсегда займет особое место в моем сердце» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

В IDD состоялась презентация книги «Война за Карабах: Стратегия, технология и победа» - ФОТО

Сегодня, 16:50

Ильхам Алиев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием

Сегодня, 16:45

Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка

Сегодня, 16:28

В Финляндии вынесли приговор гражданину Азербайджана по делу о саботаже кабелей

Сегодня, 16:25

В Азербайджане выросли налоговые и страховые поступления в госбюджет

Сегодня, 16:25

В Азербайджане вводят новое правило в отношении трудовых отпусков

Сегодня, 16:18

Ильхам Алиев наградил представителей медиа

Сегодня, 16:05

Умные часы в Азербайджане приравняют к мобильным устройствам и обложат акцизом

Сегодня, 15:50

В партии масла, импортированной из Украины, выявлено несоответствие - ФОТО

Сегодня, 15:20

Армения на пути к автократии: оппозицию арестовывают, Европа закрывает глаза

Сегодня, 15:15

Глава МИД Италии посетит Азербайджан

Сегодня, 15:10

Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии - ВИДЕО

Сегодня, 15:05

Семья Кардашьян могла помешать Джейкобу Элорди получить роль Джеймса Бонда

Сегодня, 15:03

В Бакинском метрополитене организована фотовыставка «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса»

Сегодня, 14:51
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34