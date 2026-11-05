Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии - ВИДЕО

Криштиану Роналду больше не будет выступать за сборную Португалии.

Об этом сам нападающий заявил в соцсетях.

41-летний футболист играл за сборную с 2003 года. Он провел в ее составе 234 матча, в которых забил 146 голов (оба эти показателя — мировые рекорды). В 2016 году Португалия с Криштиану Роналду стала чемпионом Европы, а в 2019 и 2025 годах выигрывала Лигу наций.

В последние годы игра Роналду за сборную все чаще подвергалась критике. Он продолжал претендовать на роль безусловного лидера атаки Португалии, но при этом его игровые кондиции уже не вполне соответствовали этой роли.

В сентябре Роналду поссорился с тренером сборной Жорже Жесусом, после того как тот не выпустил его на поле в матче против Норвегии. Футболист самовольно покинул расположение команды, за что получил временную дисквалификацию и штраф.

На клубном уровне Роналду продолжает выступать за саудовский «Аль-Наср».