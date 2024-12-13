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Вугар Байрамов: До конца 2026 года на освобожденных территориях планируется расселить 140 тыс. граждан

First News Media13:15 - Сегодня
Вугар Байрамов: До конца 2026 года на освобожденных территориях планируется расселить 140 тыс. граждан

До конца 2026 года на освобожденных территориях Азербайджана планируется расселить 140 тыс. граждан.

Об этом сказал депутат Мили Меджлиса Вугар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что полное разрушение Карабаха и Восточного Зангезура в период оккупации нанесло экономике ущерб в миллиарды долларов.

"Сегодня мы наблюдаем восстановление и реконструкцию данных территорий. Около 20 тыс. наших граждан уже поселились на освобожденных территориях, до конца 2026 года на освобожденных территориях планируется расселить 140 тыс. человек. С одной стороны, это показывает экономическую мощь Азербайджана, а с другой - определяет новые вызовы и приоритеты внешней политики", - отметил депутат.

Источник: Report

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