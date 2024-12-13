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В Гусаре прошла встреча с работниками образования - членами семей шехидов и ветеранами

First News Media18:45 - Сегодня
В Гусаре прошла встреча с работниками образования - членами семей шехидов и ветеранами

13 декабря заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов посетил Гусарский район.В ходе визита состоялась встреча с членами семей шехидов и ветеранами, работающими в образовательных учреждениях, расположенных в Гусарском районе.

На встрече заместитель министра Фирудин Гурбанов подчеркнул, что роль работников образования в освобождении нашей земли от оккупации неоспорима. Он подчеркнул, что в Отечественной войне за наши земли сражались 760 работников образования, 20 из которых стали шехидами. Заместитель министра также сообщил, что участники Отечественной войны, а также работники образования, участвовавшие в войне, всегда окружены особым вниманием и заботой государства, а также Министерства науки и образования.

В завершение своего выступления Фирудин Гурбанов пожелал успехов каждому из участников встречи и отметил, что Министерство науки и образования всегда готово выслушать их предложения и пожелания.

В свою очередь, преподаватели поблагодарили за проявленное к ним внимание и заботу и поделились своими мыслями.

Также в ходе визита Фирудин Гурбанов, посетивший среднюю школу №6 имени Тофига Исмаилова города Гусар, ознакомился с существующими условиями в школе, понаблюдал за учебным процессом, пообщался с учениками и учителями, выслушал их предложения.

Директор Камала Садыхова, предоставившая информацию о достижениях и методах преподавания учебного заведения, отметила, что в настоящее время в образовательном учреждении обучаются 1122 ученика, а преподавательский состав состоит из 84 человек. В созданную в образовательном учреждении общинную группу дошкольного образования зачислены 24 ребенка. Заместитель министра Фирудин Гурбанов, также посетил школьную библиотеку, дал указание реорганизовать библиотеку в соответствии с потребностями учащихся в чтении.

В ходе визита Фирудин Гурбанов также встретился с руководителями общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, находящихся в подчинении Губа-Хачмазского регионального управления образования.

На встрече, состоявшейся в Центре Гейдара Алиева, в которой также принял участие глава исполнительной власти Гусарского района Сахир Мамедханов, заместитель министра заявил, что формирование нового поколения обладающего знаниями и навыками, отвечающими требованиям XXI века, всесторонним кругозором, уважением к своей семье, обществу, государству является приоритетным вопросом. В ходе встречи также были обсуждены основные цели в сфере образования.

На заседании почетным дипломом Губа-Хачмазского регионального управления образования были награждены руководители общеобразовательных учреждений, получившие наивысшие результаты на выпускных экзаменах в 2023-2024 учебном году, и учащиеся, набравшие наивысшие баллы на вступительных экзаменах. В завершение были заслушаны предложения участников встречи и даны ответы на их вопросы.

В ходе визита Фирудин Гурбанов также принял граждан и дал указания по оперативному расследованию обращений и решению поднятых вопросов в соответствии с законодательством

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