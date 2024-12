Всемирно известное издательство Palgrave Macmillan опубликовало академическую книгу о Гейдаре Алиеве

Одно из самых авторитетных издательств мира, Palgrave Macmillan, опубликовало академическую книгу об Общенациональном Лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве.

Книга под названием “Heydar Aliyev and the Foundations of Modern Azerbaijan” («Гейдар Алиев и основы современного Азербайджана»), подготовленная под редакцией профессора Университета Юты М. Хакана Явуза, профессора Технологического университета Теннесси Майкла М. Гантера и докторанта Гумбольдтского университета Шамхала Абилова, содержит глубокий анализ политического наследия и лидерства Гейдара Алиева, архитектора современного азербайджанского государства.

Книга состоит из 12 разделов и включает статьи ученых, работающих в престижных университетах и исследовательских центрах таких стран, как США, Россия, Бельгия, Германия, Турция, Азербайджан, Южная Корея. Работа рассматривается как один из наиболее значимых академических источников, посвященных научному исследованию научному исследованию президентства Гейдара Алиева с 1993 по 2023 годы. В книге анализируется процесс построения независимого государства в Азербайджане, пересмотр концепций национальной идентичности и государственности, а также создание структуры безопасности для освобождения оккупированных Арменией территорий.

В книге детально исследуются целенаправленная стратегия, модель управления и политика безопасности Азербайджана под руководством Гейдара Алиева. Этот период отмечен укреплением политической стабильности, экономического развития, геополитической стратегии и позиций Азербайджана на международной арене. Также в работе анализируются процессы формирования современной модели государственности Азербайджанской Республики как во внутреннем, так и в международном контексте.

В упомянутой книге представлены обширные анализы достижений Азербайджана в таких областях, как политическая культура, экономическое развитие, дипломатические связи, медиа и культура, история, технологии, военное дело и безопасность. Кроме того, важные вопросы, связанные с образованием и внешней политикой, также являются основными темами этого фундаментального исследования.

С точки зрения содержания, темы, охватываемые книгой, довольно богаты. Так, во второй главе, приведенной после вступительного раздела, в котором рассказывается об исторических процессах Азербайджана за последние два столетия, подробно рассматривается политика Гейдара Алиева во имя независимости Азербайджана и даются ответы на важные вопросы, освещающие процесс формирования государства и строительства нации в период его руководства. Кроме того, в этой главе, где анализируются взгляды Гейдара Алиева на государство и его важную роль в социально-политическом ландшафте, представлен его тонкий подход к пониманию национальной идентичности.

В третьей главе наследие Гейдара Алиева подвергается сравнительному анализу с такими выдающимися мировыми лидерами, как Шарль де Голль и Авраам Линкольн. Отмечается, что, несмотря на то, что Гейдар Алиев происходил из меньшей по масштабу страны, он занял значимое место среди таких знаковых личностей.

Подобно Шарлю де Голлю и Аврааму Линкольну, которые в трудные времена стали спасителями своих государств, обеспечив их будущее, Гейдар Алиев после периода политического спада совершил "великое возвращение", став общенациональным лидером Азербайджана и символом защиты своего народа. Эти аспекты подробно анализируются в данной главе.

Четвертая глава, ссылаясь на российские архивы, является частью более обширного исследования политической биографии Гейдара Алиева. В этой главе отмечается, что политика перестройки и гласности Михаила Горбачева создала благоприятные условия для армянских националистов, чтобы начать Карабахское движение.

Кроме того, в главе рассматривается кампания по дискредитации Гейдара Алиева, который занимал должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР и был членом Политбюро ЦК КПСС. Также анализируются попытки устранить Общенационального Лидера, считавшегося серьезным препятствием для армянской политики в Карабахе, из высших органов власти СССР.

Следующая глава посвящена мудрым стратегиям государственного строительства Гейдара Алиева. Особое внимание уделяется важным энергетическим соглашениям, известным как «Контракт века», и их значительной роли в укреплении независимости Азербайджана.

В главе показано, что эти соглашения не только стимулировали процесс институционального строительства, но и создали конституционную основу, необходимую для развития частного сектора в стране.. Кроме того, анализируется их вклад в повышение экономического и политического влияния Азербайджана на международной арене, а также в укрепление экономической независимости страны.

Шестая глава посвящена Карабахскому конфликту, который является одним из ключевых вопросов национальной безопасности и внешней политики Азербайджана. В этой главе анализируются основные принципы политики Гейдара Алиева в отношении Карабахского конфликта и его взгляды на регион. Рассматриваются пути решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В главе представлены усилия Гейдара Алиева по укреплению позиции страны через стратегическую выдержку, использование дипломатических и экономических инструментов. Также подробно раскрывается, что, по мнению Гейдара Алиева, для урегулирования конфликта недостаточно лишь военного подхода; подчеркивается необходимость сотрудничества с международными организациями и проведения политики, основанной на принципах международного права. Отмечается, что такой подход был частью долгосрочной стратегии, направленной на обеспечение национальной безопасности и восстановление территориальной целостности страны.

Седьмая глава представляет всесторонний взгляд на внешнюю политику Гейдара Алиева. В ней исследуются основные цели его внешней политики и методы, применяемые для их достижения. Анализ подчеркивает, что главными приоритетами внешней политики Гейдара Алиева были сохранение политической независимости Азербайджана и обеспечение его территориальной целостности.

В главе акцентируется внимание на том, что стратегия внешней политики Гейдара Алиева была направлена не только на урегулирование конфликтов, но и на превращение Азербайджана в надежного партнера в регионе. Представлен анализ успехов, достигнутых в укреплении международных позиций Азербайджана и его независимости, а также в противостоянии внешнему давлению.

Внешнеполитическая доктрина Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений с Россией, США, Израилем, Ираном и Турцией. Заключительная часть исследования подчеркивает, что внешняя политика Гейдара Алиева была направлена на защиту национальных интересов Азербайджана и повышение авторитета страны на международной арене.

В этом контексте восьмая глава книги анализирует влияние внешней политики Азербайджана до 1993 года на отношения с Россией, а также шаги, предпринятые Гейдаром Алиевым после 1993 года для укрепления связей между двумя странами. В главе подробно рассматриваются факторы, повлиявшие на развитие отношений с Россией в этот период, и политика, проводимая Гейдаром Алиевым в данном направлении.

Девятая глава посвящена анализу отношений между Азербайджаном и США. Особое внимание уделяется влиянию 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы" и политике Гейдара Алиева в этот период. В главе рассматривается, как основной целью Гейдара Алиева было создание баланса между глобальными силами и защита национальных интересов Азербайджана.

Следующая глава посвящена развитию азербайджано-израильских отношений в период правления Гейдара Алиева. В ней подчеркивается, что эти связи формировались на основе политических и экономических факторов. Особое внимание уделено тому, что именно в этот период была заложена основа стратегического партнерства между двумя странами, что способствовало укреплению международных позиций Азербайджана.

Одиннадцатая глава охватывает основы и динамику развития азербайджано-иранских отношений в период правления Гейдара Алиева. В ней подробно исследуется влияние позиции Ирана по Карабахскому конфликту на отношения между двумя странами. Также анализируется политика, проводимая Гейдаром Алиевым для укрепления связей с Ираном, и трудности, с которыми он сталкивался в этом процессе. И, наконец, заключительная двенадцатая глава подчеркивает особое значение, которое Гейдар Алиев придавал отношениям с Турцией, считая эту страну главным союзником Азербайджана.

В главе проводится анализ основ культурных, политических и экономических связей между двумя братскими странами. Особое внимание уделяется личной дружбе между Гейдаром Алиевым и президентом Турции того времени Сулейманом Демирелем, которая способствовала углублению сотрудничества между странами. Отмечается, что эти отношения играли важную роль в сохранении политической независимости Азербайджана и повышении уровня благосостояния его граждан.

Книга “Heydar Aliyev and the Foundations of Modern Azerbaijan”, представленная учеными, политиками и исследователями как ценный и уникальный источник, доступна для всех, кто интересуется историей и развитием Азербайджана. Ее можно приобрести на Amazon и других ведущих онлайн-платформах.