Трамп планирует депортировать сотни тысяч украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа собирается лишить временного правового статуса беженца более 200 тыс. украинцев, прибывших в страну после 2022 года, чтобы в дальнейшем заставить их добровольно покинуть американскую территорию.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ в ее распоряжении.

По информации издания, Белый дом планирует потратить до $250 млн, высвобожденных за счет сокращения фондов иностранной помощи, на высылку беженцев, прибывших из зон активных боевых действий. Помимо украинцев, решение американской администрации может коснуться 500 тыс. выходцев с Гаити.

«Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент работают совместно над реализацией планов президента и используют средства, направляемые на иностранную помощь, для содействия в добровольной депортации тем, кто находится незаконно в нашей стране», - подтвердила информацию пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

Источник: ТАСС