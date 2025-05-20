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Что ожидает уклоняющихся от военной службы и медицинского обследования?

First News Media15:17 - Сегодня
Что ожидает уклоняющихся от военной службы и медицинского обследования?

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проводятся мероприятия по приведению системы мобилизации, военного призыва и учета личного состава в запасе в соответствие с практиками ведущих государств.

В рамках этих реформ внесены изменения в ряд законов с целью совершенствования нормативно-правовых актов, обеспечения прозрачности, предотвращения случаев уклонения от срочной военной службы, а также уточнения мобилизационных и призывных ресурсов страны.

Кроме того, были ужесточены меры административной и уголовной ответственности в отношении призывников и военнообязанных, которые не предоставляют своевременно информацию о себе, а также тех, кто, несмотря на наличие отсрочки, не является в соответствующие структуры в установленный срок. Эти меры предусмотрены Кодексом Азербайджанской Республики об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.

Теперь граждане (а в случае лиц допризывного возраста — их законные представители: родители, усыновители или опекуны) обязаны создать персональную электронную страницу (электронный кабинет) в Информационной системе электронного правительства. Через неё можно ознакомиться с информацией, касающейся исполнения воинской обязанности, получить необходимые данные, подать запросы на их изменение, отправить обращения в электронной форме, воспользоваться услугами и произвести необходимые платежи.

Также информация о воинском учете, изменении места прописки, отсрочке по состоянию здоровья, сроках очередного медицинского освидетельствования и другие данные указываются в военном билете, форма которого утверждена соответствующим решением Кабинета Министров АР (ознакомиться с данными можно по ссылке: https://e-qanun.az/framework/31791).

Что нужно знать, чтобы не нарушить закон и избежать штрафов? Какие обязанности лежат на гражданах перед государством?

Начальник отдела по работе с общественностью и международным связям Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Парвиз Садраддинов отметил, что обязанности военнообязанных отражены на соответствующих страницах их военных билетов.

«Отмечу, что в настоящее время одним из приоритетов является перевод всех услуг Государственной службы в электронный формат. Изменения в законодательстве направлены на усиление национальной безопасности, своевременное и качественное укомплектование Вооружённых сил призывниками, а также на повышение эффективности системы мобилизации. Призыв граждан Азербайджанской Республики на военную службу, прохождение ими медицинского освидетельствования и оформление медицинских заключений осуществляется через Информационную систему электронного правительства, а повестки размещаются в электронном виде в личном кабинете гражданина. Конечно, также важно установить мобильное приложение «MyGov». После уведомления гражданин несет ответственность за своевременное прибытие в соответствующее подразделение, где он состоит на учете», — отметил он.

По словам Садраддинова, в результате внесённых в законодательство изменений были ужесточены меры ответственности и увеличены размеры штрафов для тех, кто нарушает правила воинского учета, призыва и мобилизации.

«Во время 44-дневной Отечественной войны в 2020 году народ Азербайджана проявил единство и решимость, сплотившись вокруг Железного кулака и устремившись на защиту Родины. Наша основная цель — обеспечить такую же прозрачность и ответственность в отношениях между гражданином и госструктурами и в мирное время. Еще раз обращаюсь к гражданам с призывом отнестись с полной ответственностью к своим обязательствам по выполнению воинской обязанности», — подчеркнул Садраддинов.

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