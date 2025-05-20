Эмин Амруллаев принимает участие во Всемирном образовательном форуме

Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым принимает участие в 21-м Всемирном образовательном форуме, который пройдет в Лондоне (Великобритания) с 18 по 22 мая 2025 года.

Форум, организованный при участии министров науки и образования более 100 стран, представителей международных организаций и экспертов, проходит под девизом «От стабильности к развитию: вместе строим более сильное, смелое, лучшее образование».

На форуме будут обсуждаться ключевые проблемы, с которыми сталкивается образование в глобальном масштабе, такие как инновации и цифровизация, подготовка учителей и международное сотрудничество.