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AZANS подвел итоги участия в международной выставке Airspace World 2025 в Лиссабоне

First News Media15:15 - Сегодня
AZANS подвел итоги участия в международной выставке Airspace World 2025 в Лиссабоне

Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), входящее в состав Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON Holding) приняло участие в международной выставке CANSO Airspace World 2025.

Участие AZANS в мероприятии стало важным шагом для укрепления позиций Азербайджана на мировой аэронавигационной арене, расширив сотрудничество с международными партнерами и обмен опытом в управлении воздушным движением.

Выставка, состоявшаяся с 13 по 15 мая в столице Португалии, Лиссабоне, стала одним из крупнейших мировых событий, объединивших лидеров глобальной авиационной отрасли, экспертов в области инноваций и ключевых решений для обсуждения перспектив развития управления воздушным пространством. На мероприятии особое внимание было уделено углублению международного партнерства, внедрению новых технологий и интеграции принципов устойчивого развития. Отметим, что в выставке приняли участие 200 компаний, представители более чем 110 стран, а также свыше 10 000 международных посетителей.

На собственном стенде на выставке AZANS подчеркнул стратегическое значение воздушного пространства Азербайджана как безопасного, эффективного и все более важного транспортного коридора между Востоком и Западом. Кроме того, были представлены планы по модернизации, реализации экологических проектов и развитию координационных возможностей как на региональном, так и на глобальном уровнях.

В ходе трехдневной программы в рамках выставки Airspace World 2025 AZANS провел серию высокоуровневых встреч с ведущими международными поставщиками аэронавигационных услуг, такими как NATS (Великобритания), DFS Deutsche Flugsicherung (Германия), GCAA (ОАЭ), членами CANSO (Организация по аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации) и ACI World (Международный совет аэропортов). В центре внимания – развитие международного сотрудничества и обмен опытом в сфере управления воздушным движением.

Одним из значимых событий выставки стало достижение AZANS в престижной международной премии ATM Awards 2024 в номинации «Collaboration and Community», которая считается одной из самых авторитетных в сфере управления воздушным движением.

AZANS получил эту награду в рамках проекта Green Aviation Insights (GAIN), реализуемого в партнeрстве с NATS (Великобритания), AZANS (Азербайджан), CAAM (Малайзия) и skeyes (Бельгия). Проект был признан одним из лучших в своей категории.

Также состоялись переговоры с рядом ведущих технологических компаний – INDRA, Aireon, ADB SAFEGATE, SITA, Searidge Technologies, UFA, NG Aviation и ERA. Обсуждались вопросы внедрения современных систем наблюдения, связи и цифровизации в процессы управления воздушным движением. Эти встречи стали важным этапом стратегии модернизации инфраструктуры AZANS на основе лучших международных практик.

В рамках выставки AZANS организовал два ключевых региональных совещания: встречу руководителей аэронавигационных служб Центральной Азии и Турции (CANSO Leadership Meeting for Central Asia and Türkiye), а также заседание исполнительных директоров SOCEA — региональной платформы по безопасности аэронавигации, соучредителями которой выступают AZANS и DHMI. Обсуждение охватило вопросы региональной интеграции, трансграничного взаимодействия, цифровой трансформации и повышения уровня безопасности воздушного пространства.

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