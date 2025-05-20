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Армения заключила оборонные контракты с Индией на $1,5 млрд и Францией на $250 млн - Доклад

First News Media15:02 - Сегодня
Армения заключила оборонные контракты с Индией на $1,5 млрд и Францией на $250 млн - Доклад

Армения заключила оборонные контракты с Индией на $1,5 млрд и Францией на $250 млн, говорится в аналитическом материале, опубликованном Российским советом по международным делам.

Как сообщает «Sputnik Армения», о военно-технических сделках время от времени сообщают и индийские СМИ, однако общая сумма контрактов до сих пор не публиковалась. При этом официально Армения информацию о сделках с Индией никогда не подтверждала.

Согласно данным в статье РСМД, речь идет о соглашениях, подписанных в 2022-2023 гг. с Нью-Дели и 2023-2024 гг. с Парижем.

Отмечается, что армяно-индийские контракты предусматривают поставки различных вооружений: 214-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) Pinaka, противотанковых ракетных комплексов Konkurs, минометов и различных боеприпасов.

Также Армения закупила или должна закупить 155-мм артиллерийские установки ATAGS, самоходные и буксируемые гаубицы, противодронные системы ZADS, ПВО Akash 1S. Ожидается и приобретение ракет MR-SAM и ПВО средней дальности Akash-NG22.

Что касается Франции, то, в соответствии с контрактами, подписанными в 2023 г., Париж уже поставил 24 легкие бронемашины Bastion и партию приборов ночного видения производства корпорации Safran.

Кроме того, были подписаны соглашения на приобретение Арменией оборонительного вооружения, включая три радара GroundMaster 200, способных обнаруживать ракеты класса "земля — воздух".

В том же году велись переговоры о поставке Армении зенитно-ракетных комплексов Mistral 3.

В 2024 г. между Францией и Арменией были заключены новые контракты, в рамках которых Армения собиралась приобрести штурмовые винтовки различной модификации у французской компании PGM и самоходные артиллерийские установки Caesar.

К слову, о гаубицах еще в прошлом году сообщал министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Официальные сообщения были также о радарах GroundMaster 200 и комплексах Mistral 3.

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