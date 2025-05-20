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Назначен глава аппарата Управления Государственного заповедника «Ичеришехер»

First News Media15:53 - Сегодня
Назначен глава аппарата Управления Государственного заповедника «Ичеришехер»

Фуад Халилов назначен главой аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Ф.Халилов родился в Баку в 1978 году. Окончил Азербайджанскую государственную нефтяную академию по специальности «Международные экономические отношения». Свою карьеру начал в банковской сфере в 2000 году, работая на ответственных и руководящих должностях в таких финансовых учреждениях, как Nikoil Bank, Bank Standard и ОАО Standard Insurance.

Продолжив с 2017 по 2025 годы свою работу в телекоммуникационном секторе, Ф.Халилов возглавлял отделы продаж и управления продуктами в Bakcell и Azerconnect Group. В 2020 году он также приобрел опыт госуправления, работая советником председателя Госагентства занятости.

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