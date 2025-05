Разговор Путина и Трампа: Итоги, международная реакция, экспертные оценки

Ключевое событие начавшейся недели – телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина и добавился к серии дипломатических шагов, направленных на урегулирование российско-украинской войны.

Накануне этого телефонного разговора, в Стамбуле состоялась первая за долгое время очная встреча делегаций России и Украины, по итогам которой стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и согласились представить свои подходы к прекращению огня.

Телефонный разговор с российским лидером президент США провел в третий раз с момента своего избрания. Диалог длился около двух часов, и по его итогам оба лидера сделали короткие заявления, не вдаваясь в детали.

Оценки Путина и Трампа

Путин сообщил журналистам, что «поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения».

Он также заявил, что Россия готова работать с Украиной над «меморандумом о будущем мирном договоре по Украине».

«Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал Путин.

«Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны», — добавил он, вновь повторив свой тезис о том, что главное для России — «устранить первопричины этого кризиса».

Дональд Трамп назвал «тон и дух» своей беседы с Путиным «превосходными». По его словам, Москва и Киев «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и перемирии.

«Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны. Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это и должно быть, поскольку они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что переговоры начнутся немедленно, о чем, по его словам, он уже сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также европейским лидерам.

Трамп также добавил, что «Ватикан был бы очень заинтересован в проведении переговоров».

Реакция Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости дальнейшего санкционного давления на Россию, «если она будет затягивать войну, не будет освобождать пленных и заложников, и выдвигать нереалистичные условия для мирного урегулирования».

«Россия должна закончить войну, которую сама и начала, и может начать это делать в любой день. Украина всегда готова к миру», — написал Зеленский в телеграме.

По его словам, он говорил с президентом США Дональдом Трампом дважды — до и после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Во втором разговоре принимали участие лидеры Франции, Италии, Германии, Финляндии и ЕС.

«В начале двустороннего разговора я подтвердил Президенту Трампу, что мы в Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, Соединенные Штаты. Важно не размывать это предложение. Если россияне не готовы прекращать убийства, за это должны быть более сильные санкции. Давление на Россию будет побуждать ее к реальному миру — это очевидно для всех в мире», — добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат.

«Турция, Ватикан, Швейцария — мы рассматриваем все возможные площадки. Украину не надо в этом убеждать, и наши представители готовы принимать в переговорах настоящие решения. Надо обеспечить зеркальную готовность именно России к таким результативным переговорам».

Позиция европейских лидеров

После разговора с главой Кремля американский лидер связался с президентами Украины, Франции и Финляндии Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Александром Стуббом, премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время такой телефонной беседы вчера, 19 мая, Трамп пересказал им свой разговор с Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские лидеры решили ужесточить санкции против России.

«Европа и Америка едины в следующем: мы поддерживаем Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву путем санкций. Об этом мы договорились с @POTUS [президентом США] после его разговора с Путиным», — написал Мерц в сети X.

Из формулировки Мерца не ясно, договорились ли европейские лидеры с Трампом и об ужесточении американских санкций, а сам Трамп вскоре после всех этих созвонов снова высказался в том духе, что пока не хочет вводить новые санкции.

Как передает агентство Reuters, в понедельник вечером на вопрос журналиста, почему он не вводит новые санкции, как обещал, чтобы подтолкнуть Россию к миру, Трамп ответил: «Ну, потому что я думаю, что у нас есть шанс что-то сделать, а если сделать так [ввести санкции], все может стать намного хуже. Но когда-то это может случиться».

После этого Трамп повторил свое обещание, которое повторяет уже чуть больше месяца, с 18 апреля: что он прекратит попытки остановить войну, если увидит, что переговоры ни к чему не ведут.

Международное видение

ООН приветствует состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил на брифинге в ответ на вопрос корреспондента ТАСС официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, «переговоры между президентом Трампом и президентом Путиным приветствуются». Представитель главы всемирной организации также приветствовал переговоры американского лидера с Владимиром Зеленским.

Дюжаррик добавил, что в ООН поддерживают любые усилия, которые могут привести к мирному урегулированию украинского кризиса.

Китай поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной, надеется, что они приведут к справедливому и долгосрочному миру. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя проведение телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

«Китай поддерживает все усилия, которые способствуют миру на Украине. Китай поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также политическое разрешение текущего кризиса. Китайская сторона надеется, что посредством переговоров сторонам удастся достичь справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое будет принято обеими сторонами», - отметила дипломат.

Она также подчеркнула готовность Китая «работать с международным сообществом, чтобы в конечном итоге разрешить кризис, достичь длительного мира и продолжать играть конструктивную роль в решении вопроса».

Мнение экспертов

Президент США Дональд Трамп «отошел» от своей прежней тактики угроз санкциями в адрес России по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Он (Трамп – прим. ред.) сказал, что условия будут обсуждаться напрямую между воюющими странами… Это стало отходом от недавних угроз г-на Трампа об усилении давления на Россию», — говорится в сообщении издания.

Между тем, двое информированных о разговоре с европейскими лидерами лиц сказали, что Трамп четко дал понять, что он откажется от участия США в конфликте между Украиной и РФ, и оставит страны самостоятельно непосредственно вести переговоры о прекращении огня. Об этом пишет Financial Times (FT), которая затрагивает тему вчерашнего разговора Путина и Трампа сразу в нескольких материалах.

Также западное СМИ передает, что президент США не пообещал будущие санкции со стороны Штатов против России, если Путин откажется от любых попыток по прекращению войны и приближению мира.

«Один человек, знакомый с разговором, сказал, что лидеры были ошеломлены описанием президента США того, о чем было договорено. Они добавили, что было очевидно, что Трамп «не готов оказывать большее давление» на Путина, чтобы он серьезно сел за стол переговоров», - говорится в публикации FT.

В европейских столицах теперь опасаются, что «Трамп может заключить сделку с Путиным, которая удовлетворит его максималистские требования и продаст интересы Украины ради прекращения боевых действий».

Поэтому «украинцы и их союзники в Европе чувствовали, что их бросают». Трамп, похоже, «умыл руки и оставил Украину на милость ее захватчика».

«Этот звонок подтвердил худшие опасения европейцев: президент США, соблазнившись уговорами Путина, готов развернуться в сторону Москвы и продать Киев», - говорится в другой статье FT.

«Этот разговор с Трампом стал победой для Путина. Он ясно дал понять, что прекращение огня не произойдет в ближайшее время, поэтому Россия может продолжать войну. И все равно никаких дополнительных санкций применяться не будет», - сказал Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что на Банковой не поняли идею меморандума между Киевом и Москвой, о котором говорили Путин с Трампом. И что «никто не знает, что это такое, в чем причина этого [и] почему это важно».

«На данный момент Трамп, похоже, рассматривает нормализацию российско-американских отношений как самоцель. Все остальное подчинено этой цели», - сказал Эндрю Вайс, вице-президент Фонда Карнеги за международный мир.

«При нынешнем положении дел, похоже, что шансы в пользу России. Давнее восхищение Трампа Путиным и его кипучий антагонизм по отношению к Зеленскому делают вероятным, что он первым потеряет терпение по отношению к украинскому лидеру. Трампа также привлекает идея возобновления деловых связей с Россией. Он предпочел бы подписать новые выгодные деловые сделки в Москве, чем согласиться на новые дорогостоящие поставки оружия на Украину», - делает вывод обозреватель FT Гидеон Рахман.

Профессор турецкого Университета Мармара Ильяс Кемалоглу в своих прогнозах допускает, что Анкара вновь может стать площадкой для продолжения мирных переговоров. По его мнению, по мере роста влияния Анкары на глобальной арене, она становится все более значимым игроком в решении ключевых мировых проблем, что подтверждается успешностью турецкой дипломатии в разрезе последних Стамбульских переговоров. «Анкара неизменно придерживается политики баланса и сумела сохранить рабочие и доверительные отношения с обеими сторонами. В этом процессе Турция заняла — и продолжает занимать - ключевую посредническую позицию, как с точки зрения Москвы, так и с точки зрения Киева», - считает он.

По его словам, учитывая, что решения, принятые в период, когда вопрос о самой встрече оставался под большим сомнением, а позиции сторон по урегулированию конфликта кардинально разнились, Стамбульские переговоры можно рассматривать как небольшие, но важные шаги вперед: «Ведь никто не ожидал, что одно заседание приведет к немедленному перемирию и полному решению всех проблем. Поэтому достигнутое соглашение об обмене пленными и взаимное согласие продолжать переговоры стали обнадеживающим сигналом для дальнейшего диалога».

«Таким образом, Стамбульские мирные переговоры подтвердили, что обе стороны стремятся использовать любую возможность для продвижения переговорного процесса. Турция, опираясь на успешный опыт посредничества в конфликтах, продолжит играть ключевую роль и вносить значительный вклад в укрепление мира во всем мире», - полагает Кемалоглу.

Турецкое издание TRT, называя телефонный разговор Путина и Трампа «‎Ялтинской конференцией 2.0», полагает, что от этого звонка зависит передел будущих зон влияния в Украине и во всей Европе: «Трамп стремится заручиться поддержкой Путина по вопросу временного перемирия, которое Украина уже одобрила на прошлой неделе, несмотря на продолжающиеся авиаудары и ожесточенные бои на границе. Москва настаивает, что любое перемирие должно сопровождаться гарантиями безопасности, опасаясь, что Киев использует передышку для перегруппировки и перевооружения. Аналогичные гарантии требуют и украинцы».

При подготовке материала использованы сообщения изданий: Reuters, BBC, DW, ТАСС, Anadolu, TRT, РБК-Украина, MSK-News, The New York Times, Financial Times.