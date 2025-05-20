Минобороны АР: Для сербских военнослужащих проведены занятия по боевой подготовке - ФОТО - ВИДЕО

В соответствии с «Планом двустороннего военного сотрудничества» на 2025 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Сербия, для военнослужащих Вооружённых сил Республики Сербия были проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом сообщает Минобороны АР.

В рамках подготовки, проведённой специалистами Сил специального назначения Азербайджанской Армии, было отработано применение различных видов оружия во время боевых операций, боевые построения, техники продвижения, правила и методы использования беспилотных летательных аппаратов, наблюдательных и ударных дронов.

В ходе тренировок были выполнены практические стрельбы.