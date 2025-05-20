Президент Ильхам Алиев рассказал в Будапеште о мирном процессе между Арменией и Азербайджаном

Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном коснулся мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Глава государства в этой связи сказал: «Мы были и инициатором мирных переговоров после Второй Карабахской войны, и автором текста мирного договора, и именно этот текст сегодня принят Арменией. Конечно, с определенными поправками. Но в принципе предложенный нами вопрос сегодня уже принят Арменией».

Источник: АЗЕРТАДЖ