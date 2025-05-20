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Завершён Международный кулинарный чемпионат «Золотой Шах 2025» - ФОТО

First News Media14:50 - Сегодня
Завершён Международный кулинарный чемпионат «Золотой Шах 2025» - ФОТО

В Бакинском Экспо Центре с 13 по 16 мая прошёл Международный чемпионат «Золотой Шах 2025», собравший команды из 10 стран.

«Золотой Шах» проводится Ассоциацией кулинарных специалистов Азербайджана, при официальной поддержке Государственного агентства по туризму, Министерства молодёжи и спорта и СЕО Azerbaijan. Проходящий ежегодно в рамках международной выставки Inter Food чемпионат постоянно привлекает большое количество специалистов как из Азербайджана, так и из-за рубежа. В этом году в рамках чемпионата прошли как международные соревнования (т.н. «Национальные команды»), так и соревнования между командами ресторанов страны, молодёжными командами и молодыми индивидуалами. Кулинары соревновались в различных категориях, в том числе: командная работа, национальная кухня, современная национальная кухня, ресторанный десерт, скульптура из пищевых продуктов (арт-класс), блюда из мяса, птицы и прочие категории.

Среди национальных команд лучшей стала команда из Азербайджана (Ниджат Бабаев, Евгений Моргунов, Джалал Мамедов), серебро взяли повара из Кыргызстана, а тройку лидеров замкнула команда Северного Кипра. За международный кубок сражались также команды Турции, Пакистана, Сербии, Хорватии, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.

Среди молодёжных команд победила команда «Museum inn» (Мамедов Гисмет, Ализаде Рафиг, Джафаров Туран), номинацию лучший ресторан/отель взяла команда Boulevard Marriott (Насиров Орхан, Нагиев Мохаммед, Халигзаде Тарлан). Также по итогам чемпионата Ниджат Бабаев был признан «Поваром года», Сеймур Магеррамов, Гусейн Марданов, Агададаш Тагизаде и Хашимова Равана были признаны лучшими в номинациях «ресторанный десерт», «национальная кухня», «современная национальная кухня» и «арт-класс» соответственно.

«Чемпионат «Золотой Шах» является официальным чемпионатом Всемирной организации кулинарных сообществ и его результаты признаются во всех странах-участницах организации (более 120 стран). В следующем году мы планируем как расширение географии чемпионата до 15 стран, так и увеличение площади самого чемпионата для проведения категории «Ресторан Наций». Это одна из самых сложнейших дисциплин в международных чемпионатах, когда команды стран готовят для гостей в имитации ресторана на площадке. Мы станем одной из немногих стран, которая проводит соревнования по этой дисциплине, и мы уверены, что это вызовет большой интерес у жителей и гостей столицы», - сообщил президент Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана Орхан Мухтаров.

«Чемпионат - это основная площадка коммуникации молодых специалистов и опытных судей и гостей чемпионата, ведь недаром на каждый чемпионат приезжают именитые судьи из 15-20 стран мира. В то же время, основными задачами чемпионата является повышение узнаваемости нашей кухни в мире как бренда, популяризация гастрономического туризма, защита нашего кулинарного творчества и, несомненно, поддержка молодых специалистов. В этой области мы сотрудничаем с рядом государственных, общественных и частных организаций. Став членами Всемирной организации, мы активно продвигаем азербайджанскую культуру на всех возможных площадках организации и считаем, что чемпионат, проходящий в Азербайджане, стал региональным лидером, на который хотят попасть многие команды из разных стран. Это, несомненно, успех», - прокомментировал новость Фархад Ашурбейли, исполнительный вице-президент Ассоциации и руководитель исполкома чемпионата.

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