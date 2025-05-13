Председатель Совета старейшин Имишли уволен за выступления на мероприятии в честь Дня Победы над фашизмом с «георгиевской лентой» на груди - ВИДЕО

Салех Самедов, председатель Совета Старейшин Имишлинского района, выступивший в День Победы над фашизмом - 9 мая на мероприятии под флагом СССР с "георгиевской лентой" - символом российской империи - на груди был освобожден от должности.

Как сообщает “Qafqazinfo” со ссылкой на сообщение правления Совета старейшин Азербайджана, С.Самедов совершил действия, порочащие имя Совета, грубо нарушив требования его Устава.

Самедов также был исключен из членства в Совете старейшин Азербайджана.

Аппарату Совета старейшин даны поручения по усилению контроля за деятельностью местных отделений.