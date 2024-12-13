В ноябре около 7 тыс. иностранцев подали заявки на вид на жительство в Азербайджане
В ноябре текущего года в Государственную миграционную службу (ГМС) поступило 6 748 обращений от иностранцев и лиц без гражданства на получение или продление временного и постоянного вида на жительство в Азербайджане.
Как сообщили в ГМС, иностранцами и лицами без гражданства в учреждение подано 27 328 заявлений для регистрации по месту их нахождения в Азербайджане.
Кроме того, поступило 775 запросов об определении гражданской принадлежности.
Источник: Report
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