The Banker присудил Банку АВВ премию «Банк года» в этом году!

Одно из самых влиятельных финансовых изданий - журнал The Banker, подвел итоги 2024 года и объявил победителей премии. В номинации «Банк года» по Азербайджану победителем стал Банк ABB.

Этот успех стал возможным благодаря стратегическому развитию банка, внедрению современных технологий, созданию инновационных продуктов и услуг, а также стабильным финансовым показателям.

Среди обладателей награды «Банк года» за 2024 год такие известные финансовые учреждения, как Commerzbank, HSBC, OTP Bank, UniCredit Bank, BBVA, Türkiye İş Bankası, Société Générale и другие. Подробности можно узнать, перейдя по ссылке.

Стоит отметить, что Банк ABB также был удостоен этой награды в 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2021, 2022 и 2023 годах.

Журнал The Banker, входящий в медиахолдинг The Financial Times, издается с 1926 года. Премия «Банк года», учрежденная в 2000 году, давно зарекомендовала себя как образец совершенства в банковском деле. Благодаря своей высокой международной репутации эта награда заслуженно считается «Оскаром» банковского сектора.

Премия «Банк года» охватывает более 120 стран и ежегодно присуждается банкам, демонстрирующим выдающиеся результаты. Выбор победителей осуществляется экспертами из регионов и отрасли совместно с редакцией журнала. Основное внимание уделяется стратегическим достижениям, инновациям в технологиях, а также качеству продуктов и услуг.

Церемония вручения премии привлекает руководителей крупнейших банков мира, превращая ее в одно из ключевых событий глобального финансового сектора.

