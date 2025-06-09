«Им не нужны никакие предисловия»: Лавров дал характеристику отношениям между Путиным и Трампом

Отношения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом являются рабочими, в ходе телефонных контактов лидеры обсуждают суть вопросов.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Форуме будущего - 2050.

«Я считаю, что отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, они рабочие, им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Они сразу в ходе их регулярных телефонных контактов сразу приступают к сути. И мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд», - сказал Лавров.

Он также сказал, что Москва и Вашингтон уже находятся в более правильном положении, чем при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена.

«Я считаю, мы находимся уже в более правильном положении, в более нормальном положении, нежели это было в отношениях с администрацией Байдена, которая после, честно сказать, обнадеживающего саммита [президента РФ Владимира] Путина и Байдена в июне 2021 года в Женеве развернулась, к сожалению, не на 360 градусов, а на 180, и перекрыла все каналы общения», - отметил С.Лавров.

Источник: ТАСС