В Армении заявили о готовности ко всем сценариям в случае открытия границ с Турцией и Азербайджаном

Комитет государственных доходов Армении готов ко всем сценариям в случае открытия границ с Турцией и Азербайджаном.

Об этом глава структуры Эдуард Акопян заявил журналистам в парламенте, сообщают армянские СМИ.

«Наша задача – организовать таможенный контроль при любом сценарии. Если мы говорим о разблокировке, открытии границ, то просто нужно быть к этому готовым. Мы готовы в том плане, что у нас есть, к примеру, пункт "Маргара" с соответствующим оборудованием и механизмами, которые позволяют адаптироваться к любому сценарию и проводить таможенный контроль», – сказал Акопян.

По его словам, упрощенные режимы уже действуют на участках границы с Грузией и Ираном.